Gustavo Bueno niega participación de Nicola Porcella y Andrea San Martín en AFHS: “Eso es para actores de verdad”

Gustavo Bueno descartó que los exchicos reality ingresen a la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

Al Fondo Hay Sitio regresa este año con una nueva temporada, pero no con todo su elenco. Nataniel Sánchez y Andrés Wiese, quienes interpretaron a Fernanda y Nicolás de las Casas respectivamente, han dejado en claro que no volverán a la teleserie de América Televisión por diversos motivos.

Ante esta triste noticia, mucho se rumoreó sobre sus posibles reemplazos en la pantalla chica. Nicola Porcella y Andrea San Martín, quienes formaron parte de Esto es Guerra y Bienvenida la Tarde, fueron voceados para cubrir este espacio vacío. ¿Pero será cierto?

En entrevista con Infobae, Gustavo Bueno, recordado por su papel de Gilberto Collazos en la teleserie de América Televisión, negó la participación de Nicola, Andrea y otros exchicos reality en la temporada número nueve de Al Fondo Hay Sitio, que está próxima a estrenarse.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad ”, comentó el destacado actor nacional de cine y televisión.

“Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, añadió.

Nicola Porcella y Andrea San Martín actuarían en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

¿NATANIEL SÁNCHEZ Y MAYRA COUTO VOLVERÁN?

Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas) informó a través de sus redes sociales que no participará en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio debido a los compromisos que tiene en España, donde ahora radica. No obstante, Gustavo Bueno cree que todavía está a tiempo de cambiar de opinión y regresar al Perú más adelante.

“Siempre está la posibilidad de que algunos se reincorporen después… En el caso de Nataniel Sánchez, ella está en España, tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo”, comentó.

Otra de las actrices que se cree que no volverá es Mayra Couto, debido a la acusación de acoso sexual que hizo contra su compañero de elenco Andrés Wiese (Nicolás de las Casas), algo que él desmintió a través de un comunicado.

Según Gustavo Bueno, pese al escándalo mediático que ambos protagonizaron, Mayra Couto sí tenía pensado en regresar en el papel de Grace Gonzáles en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio.

“Según yo sé, Mayra Couto quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. Pero a mí me dieron a entender que Mayra quería participar, de ahí no sé más”, indicó.

¿POR QUÉ ACABÓ AL FONDO HAY SITIO?

Al Fondo Hay Sitio se estrenó en la televisión peruana el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016, contando con ocho temporadas en total. Según Efraín Aguilar, productor de la serie, se dio fin a la serie pese al buen rating debido al cambio de estudios de América Televisión.

“Teníamos que trasladarnos a los nuevos estudios en Pachácamac y no hubiese sido lo mismo hacer nuevas escenografías. Desde el punto de vista económico hubiese sido ilógico continuar, era mejor iniciar una nueva aventura. Creo que esa fue la sentencia de Al fondo hay sitio”, dijo en entrevista con un medio local.

Por su parte, Gustavo Bueno nos detalló que otra de las razones de su cancelación fue el cansancio del equipo tras varios años de trabajo . “Cansó a los guionistas, a los actores, a la producción. Por eso le pusimos cierre, no porque no siguiera funcionando, sino que ya era demasiado tiempo”, sostuvo. Mira la entrevista completa aquí.

SEGUIR LEYENDO: