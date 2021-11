Mayra Couto anuncia boda: “yo seré la que pida la mano a mi novio”

Mayra Couto anuncia su boda. (Foto:Captura)

La actriz Mayra Couto dejó boquiabiertos a todos sus seguidores de redes sociales tras revelar que se casará con su pareja, con quien ya convive desde hace un tiempo.

La identidad de su actual pareja es desconocida debido a que no le gustan las cámaras, según reveló la también conocida “Grace” de la serie de Al Fondo hay Sitio.

En Instagram, la artista publicó unas imágenes que estaban acompañadas de un texto bastante donde expresaba su felicidad, enfatizando que ella será quien pida la mano y que además compartirá todos los lunes a las 8:00 a.m. detalles sobre lo que será su boda y tips para pedir hacer una pedida de mano, bajo el lema #BODAdeunaFEMINISTA

“Desde hoy, todos los lunes a las 8 am, compartiré un artículo sobre mi boda, acompáñame a preparar la pedida de “mano”. Yo seré la que pida”, escribió en sus redes sociales.

Añadió también que su novio ya se encuentra al tanto de la pedida de mano que ella le hará, así que la respuesta del “sí acepto” por parte del novio se encuentra asegurada.

“Ojalá me acepte porque sería un poco palta. Mentira! Él ya sabe! Lo siento, a él no le gustan las sorpresas y tiene argumentos válidos; además tenía que prevenir una ruptura de corazón a estas alturas en que ya vivimos juntos”, se lee en la publicación de la actriz.

MAYRA COUTO EN LA CÚSPIDE DEL AMOR

La actriz, quien también pertenece al movimiento feminista, reveló palabras de amor para su pareja quien sería un mayor que ella y con quien además tendrían un proyecto de vida juntos.

“Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, fueron las palabras de la actriz que según su post se encontraría en Manizales, Colombia.

Anteriormente Mayra Couto ya habría compartido ciertas señales de quién sería su pareja, en el mes de agosto del presente año, publicó una foto sobre una bicicleta donde se encontraban ambos.

Esa imagen fue capturada y posteada en Instagram, donde Mayra afloró todo el amor que siente por el joven quien aun mantiene su identidad guardada y a quien lo llama de forma cariñosa “Mor”.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, sentenció Mayra Couto.

Además sostuvo que es con él con quien quiere pasar el resto de sus vida, ya que es quien la entiende y con quien se divierte.

“Te pienso cada día más. La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista, mor. Vamos! De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío, disfruto y celebro tu existencia. ¡Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo! ¡Vamo a portarnos mal!”, añadió la actriz.

MÁS DETALLES DE SU PAREJA

Durante una transmisión en vivo, la actriz reveló que detestaba cocinar, ya que “la cocina era su tortura”, mientras pasaban los segundos se refirió a su pareja, el popular “Mor”, diciendo que tampoco le gustaba cocinar.

“Mi esposo no quiere cocinar... Alguien llegó y creo que es él, y aún no he cocinado nada”, dijo en aquel “live” Mayra Couto.

