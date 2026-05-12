Perú

Más de dos millones de predios sin título: el Gobierno aprueba tres decretos para acelerar la formalización de viviendas

La nueva normativa publicada en el diario oficial El Peruano permite que más familias peruanas puedan acceder a la formalización de su vivienda, mediante procedimientos simplificados y reducción de plazos para trámites administrativos

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Vista aérea de un asentamiento urbano denso en laderas áridas con casas de ladrillo y techos claros, una carretera principal y edificios más grandes
Vista aérea de un asentamiento urbano en Ica, Perú, donde Cofopri busca acelerar la formalización de viviendas y la entrega de títulos de propiedad a miles de familias. (Cofopri)

Más de dos millones de predios urbanos en Perú no tienen título de propiedad. Para reducir esa cifra, el Gobierno aprobó tres decretos supremos que amplían el universo de familias con acceso a la formalización de sus viviendas y simplifican los trámites para lograrlo. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) presentó el alcance de estas normas ante autoridades locales, dirigentes vecinales y ciudadanos de la región Ica, en una jornada realizada en el auditorio del Gobierno Regional.

Los Decretos Supremos N.° 005-2026-VIVIENDA, 006-2026-VIVIENDA y 007-2026-VIVIENDA —publicados en el diario oficial El Peruano— conforman el paquete normativo. El evento fue organizado por el despacho del congresista Jorge Marticorena Mendoza y contó con la participación de funcionarios de Cofopri y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

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El cambio de mayor alcance práctico es la ampliación de la fecha de corte para acceder a los procesos de formalización urbana. La nueva normativa reconoce las posesiones informales establecidas hasta el 31 de diciembre de 2021, frente al límite anterior, fijado en el 31 de diciembre de 2015.

Tres hombres al aire libre: uno de Cofopri escribe en un portapapeles sobre una mesa, mientras dos hombres observan, con fondo de cercas metálicas y de caña
Un representante de Cofopri registra datos en un puesto de atención, mientras residentes observan, como parte de las nuevas medidas para la formalización de viviendas y acceso a títulos de propiedad en Ica, Perú. (Cofopri)

La modificación extiende en seis años el universo de ocupaciones que el Estado puede incorporar al proceso de titulación, lo que, según el director ejecutivo de Cofopri, tendrá un impacto directo en miles de familias que permanecían fuera de los programas de formalización por no encontrarse dentro de las fechas anteriormente vigentes.

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La Ley N.° 32267 respalda esta ampliación y precisa que las acciones de formalización se iniciarán de oficio y de manera progresiva para las posesiones informales dentro de ese plazo, tanto en terrenos de propiedad estatal como privada.

Otro de los ejes del nuevo marco legal es el tratamiento de expedientes paralizados por procesos judiciales o constitucionales. La normativa habilita mecanismos como el desistimiento del procurador o del titular de la entidad pública para reactivar casos detenidos durante años, cuando exista interés público en viabilizar la titulación.

Prevalencia técnica y competencias compartidas

Las normas también establecen que la información gráfica levantada en campo por Cofopri tendrá prevalencia técnica sobre los datos registrales cuando estos sean insuficientes o inexistentes. Esta disposición apunta a reducir las observaciones y controversias que surgen durante los procedimientos ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y a agilizar la inscripción de predios en el registro formal.

Un representante de COFOPRI con chaleco rojo y gorra roja habla a un grupo de seis residentes (cuatro hombres, una mujer y un niño) en un área urbana
Un representante de COFOPRI explica a residentes de Ica los nuevos decretos que agilizarán la formalización de viviendas y el acceso a títulos de propiedad. (Cofopri)

A su vez, el paquete normativo redefine el esquema de trabajo entre Cofopri y las municipalidades provinciales y distritales, reconocidas como entidades formalizadoras: Cofopri actúa en los ámbitos donde los gobiernos locales no intervienen, con el objetivo de eliminar superposiciones y acelerar la atención en zonas con alta demanda de titulación.

Entre las medidas de simplificación administrativa, las normas reducen los plazos para observaciones en terrenos privados de larga ocupación y fortalecen los mecanismos digitales de notificación, con el fin de reducir tiempos y costos para los ciudadanos que inician un proceso de formalización.

La jornada en Ica reunió a especialistas institucionales, funcionarios del gobierno regional y representantes vecinales de la zona, en un formato de charla informativa sobre los procedimientos de formalización predial urbana. La SBN también participó con funcionarios propios, dado su rol en la gestión de terrenos estatales involucrados en varios de los procesos que las nuevas normas buscan desbloquear.

Vista general de un salón con personas sentadas en sillas, un orador en un podio con bandera peruana y un panel de expertos, frente a una pantalla de proyección
Funcionarios de Cofopri presentan en Ica nuevas disposiciones que simplifican y amplían la formalización de predios urbanos, buscando beneficiar a más familias peruanas con títulos de propiedad. (Cofopri)

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