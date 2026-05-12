Día Internacional de la Enfermería: el homenaje al trabajo de los profesionales sanitarios cada 12 de mayo

A 204 años del nacimiento de Florence Nightingale, el Día Internacional de la Enfermería se convierte en un punto de reflexión sobre la evolución histórica y las nuevas exigencias que enfrenta el sector en sistemas sanitarios complejos (Magnific)

El 12 de mayo es una fecha marcada en el calendario sanitario global. Ese día, enfermeros y enfermeras de todos los continentes reciben un reconocimiento institucional por su labor, en el marco del Día Internacional de la Enfermería.

La efeméride fue establecida oficialmente en 1974 por el Consejo Internacional de Enfermeras, el organismo global que representa a más de 130 asociaciones nacionales. La fecha elegida corresponde al aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, figura central de la enfermería moderna, cuyo trabajo durante la Guerra de Crimea y aportes a la organización hospitalaria sentaron las bases de la profesión tal como se conoce hoy.

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Cada año, la jornada adquiere un lema específico que refleja los desafíos actuales del sector y la necesidad de invertir en su desarrollo.

El origen de la efeméride y el papel del Consejo Internacional de Enfermeras

El Día Internacional de la Enfermería nació en 1974 por iniciativa del CIE y rinde homenaje a Florence Nightingale, pionera que transformó la atención hospitalaria moderna. (Magnific)

La instauración del Día Internacional de la Enfermería responde a una decisión adoptada en 1974 por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), fundado en 1899 y considerado la principal voz global de la profesión.

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El CIE determinó que el 12 de mayo sería el día oficial para reconocer la contribución de los profesionales del sector, en coincidencia con el nacimiento de Florence Nightingale, nacida en 1820 en Florencia. Nightingale es reconocida por su trabajo pionero en la reforma hospitalaria y la introducción de prácticas basadas en la evidencia, lo que le valió el título de madre de la enfermería moderna.

Antes de su establecimiento formal, ya existía una iniciativa para crear una fecha internacional dedicada a la enfermería. En 1953, Dorothy Sutherland, funcionaria del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, propuso la instauración de un día especial, aunque la petición no prosperó en ese momento. Fue recién en los años setenta cuando la decisión tomó carácter oficial y se extendió a nivel mundial bajo el impulso del CIE.

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Cada año, el Consejo Internacional de Enfermeras produce materiales, distribuye recursos e impulsa campañas globales orientadas a visibilizar el papel fundamental de estos profesionales en los sistemas sanitarios. El lema de 2024, por ejemplo, fue “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. El poder económico de los cuidados”, con el objetivo de destacar el impacto económico y social de la inversión en enfermería, según detalló el propio CIE.

Motivaciones para la celebración y su impacto en la salud pública

La fecha busca destacar el rol esencial de enfermeros y enfermeras en hospitales, emergencias y comunidades, además de promover mejores sistemas sanitarios. (Magnific)

La elección del 12 de mayo como referencia internacional busca rendir tributo a la figura de Florence Nightingale, pero también enfatizar el carácter esencial y universal de la enfermería en la atención a la salud. A través de esta conmemoración, organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven debates sobre la formación, el liderazgo y la innovación en el sector.

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El rol de los enfermeros y enfermeras abarca la atención directa a pacientes, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en comunidades diversas. La OPS subraya que estos profesionales son “la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo”, desempeñando funciones clave tanto en hospitales como en centros comunitarios y en situaciones de emergencia.

En palabras del Consejo Internacional de Enfermeras, “invertir en la educación y el bienestar del personal de enfermería fortalece los sistemas de salud y mejora los resultados para la población”. El reconocimiento anual busca también visibilizar los retos que enfrenta el sector, como la escasez de personal, la necesidad de formación continua y la importancia de condiciones laborales adecuadas.

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Lemas anuales y desafíos actuales de la enfermería

La celebración también expone problemas como la escasez de personal, la sobrecarga laboral y la necesidad de reforzar la formación profesional continua. (Magnific)

Cada edición del Día Internacional de la Enfermería dispone de un lema que orienta las acciones y campañas informativas. En 2026, el lema seleccionado fue “Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, mientras que en 2025 se optó por “Cuidar a las enfermeras fortalece las economías”. En 2024, el mensaje central giró en torno al “poder económico de los cuidados”, destacando la idea de que una mayor inversión en este campo genera beneficios sociales y financieros de alcance colectivo.

En los últimos años, la celebración ha servido de plataforma para llamar la atención sobre temas críticos, como la disminución del número de graduados en enfermería, la equidad de género en la profesión y la necesidad de fortalecer el liderazgo dentro del sector. La OPS ha señalado que la pandemia de COVID-19 evidenció aún más el valor y la vulnerabilidad del personal de enfermería, lo que motivó a gobiernos y organismos internacionales a reforzar sus compromisos.

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La visión del Consejo Internacional de Enfermeras es clara: “Brindar cuidados de excelente calidad, promover políticas de salud asertivas y avanzar en los conocimientos de enfermería”. Para la organización, el Día Internacional de la Enfermería es, ante todo, una jornada para reconocer la dedicación de millones de profesionales y renovar el llamado a la inversión y la mejora de las condiciones de trabajo en todo el mundo.