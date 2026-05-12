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El insólito método para ingresar droga al penal de Camaná: ocultaron marihuana dentro de huesos de carne

La intervención movilizó a efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes confirmaron mediante prueba de campo que la sustancia era droga

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Personal del INPE detectó marihuana escondida dentro de trozos de carne en el penal de Camaná. (Composición: Infobae)
Personal del INPE detectó marihuana escondida dentro de trozos de carne en el penal de Camaná. (Composición: Infobae)

Los controles de seguridad en el penal de Camaná permitieron detectar un intento de ingreso de marihuana escondida dentro de trozos de carne destinados a un interno recluido en ese establecimiento penitenciario. El hallazgo ocurrió durante la revisión de paquetes y víveres realizada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La intervención se produjo en medio de los operativos permanentes ejecutados en los accesos de los penales del país. Según informó el INPE, los agentes encontraron la droga camuflada dentro de piezas de osobuco de res que una visitante llevaba para entregar durante el horario de visitas.

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El caso activó la participación de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes dentro del establecimiento penitenciario ubicado en la provincia de Camaná, en Arequipa.

Encuentran marihuana oculta dentro de carne de res

La droga estaba oculta en piezas de osobuco destinadas a un interno recluido en el pabellón 3. Difusión
La droga estaba oculta en piezas de osobuco destinadas a un interno recluido en el pabellón 3. Difusión

El personal de seguridad del penal de Camaná detectó irregularidades durante la inspección de una bolsa con alimentos. Dentro del paquete había tres trozos de carne con hueso que presentaban alteraciones en su estructura.

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Tras una revisión más detallada, los agentes descubrieron en el interior de los trozos de osobuco tres bolsas que contenían restos vegetales de color verde. De inmediato, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Comisaría de Pucchun y a la Fiscalía de Turno, dirigida por el fiscal Alan Gordillo.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron la prueba de campo a la sustancia incautada. El resultado confirmó que se trataba de marihuana.

La mujer intervenida acudió al penal para visitar a su hijo, identificado como Anthony Jesús Flores Vargas, interno recluido en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario.

Controles penitenciarios detectan nuevos intentos de ingreso de droga

El caso ocurrió durante operativos permanentes de control en accesos a penales. Difusión
El caso ocurrió durante operativos permanentes de control en accesos a penales. Difusión

El caso registrado en Camaná ocurrió mientras el INPE reforzaba las medidas de control en distintos establecimientos penitenciarios del país. En otro operativo reciente, agentes del penal de Cochamarca también frustraron el ingreso de sustancias ilícitas durante el proceso de revisión de visitas.

Según el reporte institucional, la intervención ocurrió el 8 de mayo de 2026 en el área de la esclusa principal del penal. La visitante identificada como Eneida Otilia Paz Rengifo acudió al establecimiento para visitar al interno Guzmán Guevara Denis Erick, recluido en el pabellón B-2 del Régimen Cerrado Especial.

Durante el control corporal, el detector de metales Garrett emitió una alerta cuando el personal revisó las partes íntimas de la visitante. De acuerdo con la información difundida por el INPE, la mujer admitió que trasladaba sustancias ilícitas introducidas en su cuerpo.

Tras la intervención, las autoridades penitenciarias informaron el hecho a la Fiscalía de turno, encabezada por la fiscal Soledad Cruz Ticona, además de la comisaría de la zona para las diligencias respectivas.

El INPE indicó que los operativos de control continuarán en los penales del país con revisiones de alimentos, paquetes y controles corporales a visitantes. La entidad señaló que las medidas buscan impedir el ingreso de sustancias y objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Las intervenciones registradas en Camaná y Cochamarca quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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