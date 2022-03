SMP: PNP incauta 20 kilos de marihuana a banda de narcotraficantes

Foto: Buenos días Perú.

Una banda criminal tenía en su poder 20 kilos de marihuana. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a esta banda que le venían haciendo seguimiento desde la sierra de Huamachuco hasta el cruce de la avenida San Germán con Universitaria en el distrito de San Martín de Porres, ya que ahí fue donde los capturaron.

El vehículo contaba con tres personas dentro y cinco paquetes pesados. Cuando las personas bajaron del vehículo y transportaban los maletines y ahí es cuando interviene la PNP. Las personas se encuentran en la comisaría de Mi Perú detenidas.

Uno de los detenidos no quiso responder, pero una de las involucradas mencionó que no tenía nada que ver en el suceso.

“Yo no tengo la culpa de nada, ellos tomaron en taxi de plaza norte y ahora esto detenida, ellos de querían ir de Plaza Norte al paradero 35 de José Aranda, me tomaron, era mi primera carrera y no sabía que ellos tenían droga, eso es lo único que se”, respondió.

Además, uno de los delincuentes destacó que no la conoce.

El reportero de Buenos días perú señaló que cada uno de estos paquetes en promedio estaban valorizados en 3 mil soles y que ellos tenían en total algo de 15 mil soles que es lo que les cuesta a las personas comprarlo, pero en el Callao y otras distritos de Lima el precio varía.

EN PIURA SE VENDÍAN DROGAS A MENORES DE EDAD EN FIESTA CLANDESTINA

En Piura, la delincuencia ha llegado a su punto más alto, ya que en una fiesta clandestina se realizaba la venta ilegal de drogas y estupefacientes a los asistentes e incluso a algunos que eran menores de edad, así lo descubrieron efectivos del grupo terna de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Tras tomar reconocimiento del hecho, la Municipalidad Provincial de Piura, dio a conocer que a través de la querencia de fiscalización se están tomando acciones que podrían concluir en la clausura definitiva de estos locales, eventos que se vendrían repartiendo en los distintos distritos de la región piurana.

El alcalde de Piura, Juan José Díaz, espera que el Gobierno Central declare la región en estado de emergencia por delincuencia, para que así los militares apoyen a la PNP a restablecer el orden en las calles.

“Vamos a estar nuevamente en el Palacio de Gobierno y lo que estamos manifestando de que este pedido de que los soldados salgan a las calles ha sido muy bien recibido tanto por el premier como por el presidente Pedro Castillo”, señaló.

Díaz lamentó que el ministro de Defensa, José Gavidia, no dé el visto bueno a esta propuesta.

“El ministro de Defensa es el primer ministro que da buenos resultados de las acciones conjuntas que vienen realizando las Fuerzas Armadas con la Policía en Lima y el Callao; es decir, defiende esta medida para la capital y sin embargo no esta de acuerdo que se aplique esta medida en las regiones, siendo que en Piura lamentablemente también estamos siendo víctimas de una serie de bandas organizadas armadas”, manifestó.

Agregó que los 7 parlamentarios de Piura están de acuerdo con esta medida. “Con esta solicitud que estamos haciendo contamos con el apoyo formal que ha sido expresada en un oficio de parte de los siete congresistas de Piura de las diferentes bancadas dirigido al premier, al ministro del Interior y presidente de la República”, finalizó.

La Municipalidad plantea que el estado de emergencia en Lima y Callao dure aproximadamente tres meses para que puedan estar los soldados en las calles, en tanto se recupera las motos y patrulleros de la PNP que se encuentran en mal estado.





