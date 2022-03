San Martín de Porres: menores de edad acuchillan a joven tras intentar robarle sus pertenencias

Un joven fue apuñalado por dos delincuentes menores de edad que buscaban robarle sus pertenencias, en el distrito de San Martín de Porres. El joven ahora se encuentra en el Hospital Cayetano Heredia.

Este hecho sucedió en la urbanización San Amadeo, en San Martín de Porres. Los malhechores intentaron arrebatarle al joven su mochila, y lo atacaron con dos profundas apuñaladas.

Según contaron los vecinos, el agraviado, identificado como Juan Diego Castro (18), se encontraba caminando con su enamorada. Uno de los jóvenes se acercó a preguntarle por la ubicación de una calle, ya que querían robarle el celular a su enamorada, pero Castro lo ignoró. En ese momento, el delincuente lo habría apuñalado con un cuchillo de cocina, y el otro se habría llevado su mochila.

La enamorada de la víctima empezó a gritar para pedir ayuda, y los delincuentes huyeron. Pero uno de ellos no vio mejor manera que esconderse debajo de un auto estacionado cerca a la escena. Además, los vecinos salieron a socorrer a la víctima.

Pasó la Policía y gracias a un vecino que miraba lo sucedido desde el tercer piso de su vivienda, se pudo dar con el delincuente escondido. Los vecinos intentaron linchar a los dos delincuentes; pero fueron llevados a la comisaría de Condevilla.

El padre de Juan Diego afirma que su hijo tiene dos apuñaladas en la parte lumbral posterior y se ha visto comprometido el intestino. Pero ya no estaría en peligro.

Dos menores de edad acuchillaron a un joven, tras intentar robarle su mochila. | VIDEO: Buenos Días Perú

Los vecinos denuncias que este caso no es aislado, sino que los crímenes a manos de menores de edad está en aumento; pese al estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

“Nosotros en San Amadeo de Garagay, nos encontramos desprotegidos. No viene serenazgo, no viene la policía, solamente llega cuando ya hay (un) herido. No es la primera vez que pasa esto”, expresó una vecina a Buenos Días Perú.

“Pienso que deberían poner mano dura a esto no solamente a los jóvenes, porque saben que son intocables. (De) 15 años para arriba, ya saben lo que hacen”, declaró el padre de la víctima.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Esta es una medida que, según la Constitución Política del Perú, puede ser decretada por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Según como lo crean las autoridades, puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

El Estado de emergencia es declarado cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.

El artículo Nº 137 de la Constitución señala que esta medida no puede exceder los 60 días y de querer ser prorrogada hará falta un nuevo decreto.

QUÉ PASA SI ME INTERVIENEN

El Decreto Supremo da a conocer detalles sobre la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas: Esta intervención se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.

Asimismo se ha autorizado la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, el mismo que se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.

