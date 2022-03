Tacna: Niña estudia afuera del colegio Francisco Antonio de Zela tras quedarse sin vacante

Colegio Antonio Francisco de Zela en Tacna

Podría perder el año escolar. Tras iniciarse el reinicio de clases presenciales en nuestro país, son millones de escolares que han regresado a sus aulas, luego de dos años de educación a distancia por la llegada del COVID-19.

Sin embargo, existen aún muchos estudiantes que no han podido acceder a una vacante, como es el caso de una niña de 6 años en la ciudad de Tacna, que según indica su madre, en el colegio público Francisco Antonio de Zela no la han podido recibir.

Kimberly Poma Coarite, mamá de la menor, explicó para el diario Correo, que a través de la Matrícula Digital inscribió a su hija pero por problemas técnicos con la cuenta y contraseña no pudo completar los trámites.

Asimismo, contó que se comunicó con la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tacna y el Ministerio de Educación, pero pasado el tiempo solo le ofrecieron una plaza en la Institución Educativa Jorge Martorell Flores.

A pesar de que la niña obtuvo dicha vacante en otra institución educativa, la madre se rehúsa, ya que asegura que sus dos hijas mayores estudian en el colegio FAZ por lo que exige a las autoridades le brinden una vacante para la menor.

“Tengo tres hijas mayores que estudian en este plantel, por tanto a mi hija menor también le corresponde, ya que quienes tienen hermanos son prioridad, no puedo recoger a tres hijas aquí y luego ir al Jorge Martorell, no me alcanzaría el tiempo”, argumentó la apoderada para el mencionado diario.

Por su parte, el director del colegio, Mauricio Vidal Flores, le informó a la madre de familia que se ha generado una vacante debido al traslado de una estudiante, pero que así como ella hay otros dos niños que buscan un cupo y que también tienen hijas en el plantel, por tanto se haría una sorteo.

Sin embargo, los tres padres coincidieron en señalar que de todas maneras se privaría del ingreso a dos niñas, que tienen mayor derecho que muchas de las 2,200 alumnas que entraron este año.

Mientras pasa esto, la menor seguirá estudiando desde una banca en las afueras del colegio como una manera de protesta ante la negación de vacante.

4 MILLONES DE ESTUDIANTES RETORNARON A CLASES PRESENCIALES

Este lunes 14 de marzo, más de 4 millones de estudiantes de educación básica de colegios públicos iniciarán las clases presenciales o semipresenciales en 18 regiones del país, incluida Lima. Recordemos que esto se hace realidad, luego que por dos años se vea interrumpida las clases tras la llegada del COVID-19.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, precisó que en total son 4 millones 289,233 estudiantes de colegios públicos, que representan el 63 % del total, que son 6 millones 797,295, quienes volverán a sus clases de manera habitual.

“Los colegios cuentan con instalaciones para el lavado de manos y equipos de higiene y se han comprado oportunamente mascarillas para garantizar la salud de estudiantes y maestros y tener un retorno seguro”, dijo Serna.

Serna, quien en las últimas semanas recorrió varias regiones y visitó colegios públicos con el propósito de monitorear los preparativos para el inicio del año escolar 2022, manifestó que pese a los problemas de infraestructura que presentan algunas instituciones educativas ningún niño se quedará sin estudiar.

LO QUE DEBES SABER

En Lima Metropolitana, son más de 900,000 estudiantes de Educación Básica y Técnico Productiva de colegios públicos retornan este Este grupo de estudiantes representa el 70 % de toda la población estudiantil de Lima Metropolitana. El 30 % restante volverá a las aulas entre el 15 y el 28 de marzo de este año.

