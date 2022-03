Melissa Klug y su reacción cuando Samahara Lobatón afirma que Jesús Barco es el “hombre perfecto”

Samahara Lobatón asegura que Jesús Barco es casi un hombre perfecto. (Foto: Captura TV)

Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón estuvieron como invitadas en el programa En boca de Todos para participar de una secuencia de preguntas y respuestas llamada “Catarsis de madre e hija”. Ambas no dudaron en contar algunas ‘verdades’ y una de ellas dejó muy sorprendida a la popular ‘Blanca de Chucuito’.

El conductor Ricardo Rondón se dirigió a la influencer y le preguntó sobre el actual novio de su madre. “¿Qué defecto corregirías de Jesús Barco?”, consultó el presentador de televisión, quien no esperó la respuesta de Lobatón.

“Mi mamá me va a decir que siempre lo defiendo, pero para mi Jesús es perfecto. Yo sé que no existe la perfección, pero él es casi perfecto. (No le cambiaría) nada” , dijo la modelo causando la risa de los demás conductores y la de su mamá.

Asimismo, continuó elogiando a la pareja de Melissa Klug y contó que en su casa existen dos equipos, uno que apoya a la empresaria y otro que defiende al futbolista. Cabe resaltar que con estas declaraciones queda más que evidente que Samahara aprueba al deportista.

“En la casa nos dividimos por dos equipos. Equipo Jesús y equipo Melissa. Ella está con chama y mandarina (sus mascotas) y nosotras (sus hermanas) con Jesús (...) Como persona es increíble con nosotros, con la bebé. Mis hermanos y yo lo defendemos”, agregó.

Ante ello, Rondón le consultó a Melissa Klug el por qué su hija ve al pelotero como el ‘hombre perfecto’ y volvió a preguntar cuál defecto le cambiaría. Para sorpresa de todos, Klug confesó que su novio es un hombre muy renegón.

“Lo que pasa es que Samahara es team lover de Jesús”, dijo en un comienzo Klug para luego acotar: “Bueno porque lo ve así, de diferente manera. Yo como pareja tengo que ver los defectos como pareja (...) Lo único que es muy renegón y yo también, por eso chocamos”, concluyó.

Recordemos que hace poco comenzaron los rumores de una posible separación, pero Klug descartó haber terminado con el futbolista asegurando que solo habían atravesado una crisis. Desde entonces, no duda en defender su romance y todo parece indicar que él es bienvenido en la familia.

MELISSA KLUG SE ENFRENTA A PSICÓLOGA DE AMÉRICA HOY

Melissa Klug se presentó en el set de América Hoy para dejar en claro que su relación sentimental con Jesús Barco no ha terminado. Aprovechó también para enfrentar cara a cara a Lizbeth Cueva, psicóloga del programa, y hacerle una aclaración.

“Tú comentaste mucho sobre la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, ahora la tienes aquí. Opina de ella ahora que están cara a cara”, manifestó Brunella Horna, mientras que Ethel decía por lo bajo que ella y Janet se estaban “lavando las manos”.

Aunque un poco nerviosa, la psicóloga de América Hoy volvió a aconsejarle que no se case tan rápido con Jesús Barco. “Yo se lo dije, que espere un poquito más. Que no tome decisiones dentro de los 2 o 3 años de relación, que vaya despacio y con calma. Que no se acelere porque todo lo que empieza rápido acaba rápido”, sostuvo.

Melissa Klug no estuvo de acuerdo con su recomendación y algo incómoda le recordó que ella no estaba “apurada” en casarse. “Yo estoy viviendo el día a día. No me estoy apurando. Es más, no me he casado todavía, estoy esperando”, aclaró.

