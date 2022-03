Tepha Loza le deseó lo mejor a Pancho Rodríguez en su nueva relación. (Foto: Captura / Instagram)

La chica reality Tepha Loza no es ajena a la situación migratoria de su expareja Pancho Rodríguez luego de haber sido detenido en el aeropuerto Jorge Chávez y regresado a Chile por participar en la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno estado de emergencia.

Recordemos que ambos mantuvieron una larga relación de casi cuatro años, pero llegó a su fin el pasado mes de julio del 2020 asegurando que terminaron en buenos términos. Es por ello que, hasta la penúltima temporada del reality Esto es Guerra han compartido set sin ocasionar conflictos.

“Terminamos bien, eso es lo que importa (...) No me quiero enamorar por un largo tiempo”, dijo en aquel entonces confirmando que había culminado con su romance y que se encontraba enfocada en su nuevo emprendimiento de postres.

Pese a que en los últimos meses ha preferido mantenerse en silencio sobre lo que ocurra con el chileno, este 15 de marzo volvió a mencionarlo durante un informe para el programa En boca de Todos y reveló que aún mantiene contacto con él.

“Tuve la oportunidad de escribirle, es una situación complicada que está pasando y no se la deseo a nadie. Me dijo que está tratando de estar tranquilo por su hijas”, comentó.

Asimismo, no pudo evitar referirse a la nueva relación sentimental del chico reality con la rubia Cris Pichara, que conoció en una reunión de amigos mientras se queda en su país natal. “Fuera de bromas, le deseo toda la felicidad del mundo si es que se da una oportunidad en el amor“.

Cabe resaltar que en las últimas semanas a Tepha Loza se le ha comenzado a vincular con el uruguayo Ignacio Baladán, descartando aún más cualquier posibilidad de una reconciliación. Como se recuerda, la modelo confirmó que el amor entre ella y el chileno había culminado.

Tepha Loza revela que le escribió a su expareja Pancho Rodríguez tras sus problemas con Migraciones. VIDEO: En boca de todos / América TV

¿QUÉ PASÓ ENTRE PANCHO RODRÍGUEZ Y MIGRACIONES?

Pancho Rodríguez decidió regresar al Perú junto a una de su hija mayor luego de celebrar el inicio del 2022 en Chile. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando no lo dejaron salir del aeropuerto y lo enviaron de regreso a su país natal, prohibiéndole la entrada por 5 años.

Es por ello que decidió presentar un recurso de apelación que hasta la fecha se encuentra en revisión por las autoridades. Cabe resaltar que todo esto se debe a la participación del chico reality a la fiesta de cumpleaños que realizó Yahaira Plasencia en una casa de Cieneguilla, en medio de la pandemia del COVID-19.

En otro momento, también contó que tuvo que dormir por tres días consecutivos en el Aeropuerto Jorge Chávez con la esperanza de solucionar su situación. Sin embargo, al no lograrlo, “me vi en la imperiosa necesidad de retornar a Chile en compañía de mi hija, para no seguir exponiéndola a esta situación incómoda vivida. Donde actualmente me encuentro a la espera de la construcción de hábeas corpus que interpuse a través de mis abogados”.

