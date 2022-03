Jean Deza en exclusiva para Infobae: “Había dejado el fútbol porque sentí una presión que ya no aguantaba. Estaba triste y destrozado”

Jean Deza habló en exclusiva con Infobae y le contó los motivos que lo llevaron a retirarse del fútbol.

El 18 de noviembre del año pasado se dio una noticia que sorprendió a todos los amantes del fútbol peruano: Jean Deza, uno de los futbolistas más habilidosos del país en los últimos años, decidió colgar los botines a sus cortos 28 años. El jugador no dio motivo ni razón de dicho desenlace. Y aunque ahora lo volveremos a ver en Liga 1 con ADT tras recapacitar lo hecho, conversamos en exclusiva con él para conocer qué pasó por su cabeza en ese momento. Revisa aquí la segunda parte de la entrevista.

“Bueno, ante todo quiero agradecer el apoyo de mi familia, novia y clubes interesados por mí. Solo quería dejar este mensaje por acá para decirles que decidí no jugar más al fútbol. Gracias por todo pelotita, fuiste mi todo. Te voy a extrañar. Gracias por todo Dios”, fue lo escribió ese día mediante su cuenta de Instagram causando revuelo en la prensa nacional.

Su repentino retiro no estuvo relacionado a alguna lesión, sino a sus constantes apariciones en programas de espectáculos que, lo inundaron de problemas semana a semana. Él acepta sus errores, pero considera que muchas veces se excedieron con los calificativos y el acoso constante. Esto nos contó.

DEZA DEJÓ EL FÚTBOL POR LA PRESIÓN MEDIÁTICA

“Mira, eres a la primera persona que le estoy dando una entrevista después de mucho tiempo y te voy a ser lo más sincero para que la gente lo sepa. La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere. Yo no puedo estar pendiente de la otra persona, qué hace o qué no hace”, arrancó Jean Deza.

“Pero lamentablemente con todo lo malo que hice, de repente, en el fútbol, en Lima... tú sabes que hay un programa de espectáculos que dañó bastante mi imagen porque todos se van a tomar un vaso de cerveza o brindar con la familia, pero a mí no me pueden ver haciendo porque dirán: ‘se emborrachó', ‘se tomó todo’, ‘¿llegará a entrenar?’, ‘llegará roto’. Las expectativas que tienen de mí, yo te puedo ser sincero, siempre van a ser negativas, todo el mundo habla mal de mí, de 20 comentarios hay uno bueno y todo el mundo dice: pero tú te lo ganaste porque no supiste hacer bien las cosas”, agregó.

“Si nos ponemos a pensar por cada persona de cada cosa mala que haga, entonces de qué estamos hablando. Nos vamos a juzgar todo el mundo, yo sentí una presión que la verdad que ya no la aguantaba, por eso cuando hablé con mi pareja le dije ‘ya no aguanto, si hago algo bien o hago mal, no le parece a nadie’. Tengo una imagen tan dañada, que lo único que me he puesto a pensar es ‘bueno, yo no vivo de la gente, la gente no me da de comer’”, indicó.

“Es hacer una historia de Jean Deza para mí mismo, mis hijos cuando me recuerden, cuando ya no juegue más al fútbol se sientan orgullosos de mí, mi familia, mi pareja. Y todos esos comentarios negativos, toda esa gente que me quiere ver destruido, que me quiere ver mal, no le voy a dar el gusto , yo voy a luchar hasta cuando Dios me diga que hasta acá nomás”, apuntó Jean Deza.

“Voy a seguir haciendo lo que les gusta, así me critiquen... les gusta verme jugar, como dicen, siempre cuando la tiene Jean Deza, algo diferente va a pasar en la cancha . Entonces creo que lo mejor para defenderme yo va a ser dentro de la cancha y haciendo bien las cosas fuera de la cancha, que es lo más importante”, advirtió el delantero.

“Me aleje de las canchas porque tú, para juzgar a una persona, creo que tienes que conocerla bien, interactuar con esa persona, si es como lo dicen o como lo pintan en la tele. A mí en verdad en la televisión me han calificado de la peor manera, no puedo decir nombres, pero de la peor manera y lamentablemente estamos acostumbrados al morbo, al chisme y todas esas cosas que a mí en lo personal no me llenan y no me dan nada positivo”, insistió.

EL PEDIDO PARA QUE VUELVA A LAS CANCHAS

“Mucha gente me escribió al Instagram. Compañeros con los que jugué en la selección me decían ‘que estaba loco’, ‘qué me pasa’ . Pero la verdad que no tenía cabeza para responderle a nadie, quería estar tranquilo, quería estar alejado de todo, entonces la decisión fue determinante, de decir: ¿sabes qué? Paro, ya está, no puedo más. Pero mi familia, mi señora me decían ‘Jean, tú todavía puedes, estás joven’ o hasta la misma gente que me veía en la calle, me decían ‘Oe Deza por qué te retiras, compare que juegas mucho, que tienes para dar’, mientras que cuando estaba jugando, creo que esa misma gente me mataba”, contó.

¿DE QUÉ SE ARREPIENTE JEAN DEZA?

“Me arrepiento de no haber aprovechado todas las oportunidades que me ha dado el fútbol, ya tengo 28 años y a veces uno mismo no se da cuenta y se cierra las puertas por hacer las cosas mal. En el significado que ya no solo alcanza el talento, es ser profesional, tener una buena alimentación, dar lo mejor de ti en cada entrenamiento, en cada partido, ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Entonces, como yo te digo, no me voy a engañar, yo sé lo que he fallado ”, lanzó.

“Ahora que ya tengo 28 años y digo: ‘¿Deza hasta cuándo?’. Mira todas las oportunidades que has tenido y no las has sabido aprovechar , pero ahora gracias a Dios, tengo una mujer que me acompaña, que confía en mí, que tengo mucho su apoyo. Ella me dice que puedo, que tengo que mentalizarme en hacer bien las cosas, por mí mismo, por mis hijos, por ella, que ojalá Dios quiera pueda estar toda la vida conmigo, también porque es una excelente mujer y no desaprovechar esas oportunidades que me da el fútbol. Hay mucha gente que le gustaría estar en mi lugar, jugar al fútbol es lo más lindo y encima te pagan, entonces ahora pienso, la verdad, hacer lo mejor con ADT y tener una carrera buena, una carrera donde hablen cosas positivas y terminar bien mi carrera profesional”, cerró.

