Jean Deza y su relación con Ricardo Gareca: “Conversó mucho conmigo, quiso que le explique de los temas familiares”

Jean Deza habló sobre su paso por la selección peruana y su relacción con Ricardo Gareca.

Jean Deza y Ricardo Gareca tienen una historia singular en la selección peruana, pues el primer partido del técnico argentino a cargo de la ‘bicolor’, también significó el último del futbolista de 28 años con el conjunto nacional. El actual jugador de ADT contó detalles, en exclusiva para Infobae Perú, de su encuentro con el ‘Tigre’ en 2015. Revisa aquí la tercera parte de la entrevista.

El delantero debutó en la ‘blanquirroja’ de la mano del uruguayo Pablo Bengoechea. No obstante, volvería a ser considerado en los inicios de la era del ‘Flaco’. El DT lo llamó para enfrentar a Venezuela en Estados Unidos, lo que fue su primer partido en el banquillo del conjunto nacional. El ‘Ratón’ jugó sus últimos 30 minutos y fue reemplazado por Christian Cueva.

Desde allí, Jean Deza se alejó del universo de jugadores de Ricardo Gareca. Hasta el momento solo pudo estar en partidos amistosos, no jugó ninguna Copa América, ni las Eliminatorias Sudamericanas. En total suma seis partidos, en los cuales pudo dar dos asistencias, contra Irak y Qatar. No obstante, el sueño de regresar al ‘equipo de todos’ todavía sigue vigente. El atacante quiere hacer una buena campaña con ADT en la Liga 1 y volver a su mejor rendimiento futbolístico.

GARECA SE PREOCUPA POR EL LADO PERSONAL DEL FUTBOLISTA

“Ricardo Gareca me convoca por primera vez, creo que fue en el 2015, cuando jugamos un partido amistoso en Miami. Fui convocado y justo estábamos con Christian Cueva en Alianza Lima. La verdad que conmigo siempre se portó de la mejor manera, conversó mucho conmigo, quiso que le explique de los temas familiares... de mi familia y mis hijos ”, fueron las primeras palabras de Jean Deza.

“Conversamos de varios temas y la verdad que el tiempo le dio la razón, es un técnico excelente. Después de muchos años entramos a un Mundial, hemos jugado finales de la Copa América. A Perú se le respeta más por la mentalidad que él tiene y la mentalidad que le mete a los jugadores”, expresó.

“Él desde un principio nos decía a nosotros que teníamos que creer en nuestra capacidad, que no teníamos que envidiarles a los brasileños, ni a los colombianos, ni a los argentinos, porque al peruano también se le conoce que es habilidoso, como se dice que también tiene ‘chocolate’. Entonces él siempre te daba cosas positivas para sacar lo mejor de ti como lo hizo con cada uno que está ahora en la selección”, detalló.

¿EL VOLVER A LA SELECCIÓN PASA POR LA CABEZA DE DEZA?

“El jugador que te diga que no piensa en la selección te va a mentir, pero uno como futbolista tiene que ser realista. Yo primero tengo que pensar en mí, en dar lo mejor en el equipo que estoy, el club ADT de Tarma me ha dado una oportunidad y la verdad que estoy muy agradecido. Quiero hacer las cosas bien y poder migrar... Dios quiera el año que viene pase eso por el bienestar mío porque, como todos me lo dicen, y eso lo agradezco, soy un buen jugador”, respondió.

“Las oportunidades se tienen que aprovechar y ya he tenido muchas en mi vida, no las he sabido aprovechar, pero claro que me encantaría volver. Volver a la selección significa, no solo ser un buen jugador, también ser un buen profesional, ser un ejemplo para los jóvenes que están saliendo , entonces ahora mi meta es dedicarme al 100% con ADT de Tarma, dar lo mejor de mí y creo que después lo de la selección, por el talento que tengo y si hago las cosas bien, va a llegar solo”, agregó.

¿QUÉ RECUERDA DE LA SUB 20?

“La verdad que hasta ahorita me recuerdo y teníamos una verdadera selección. No he visto otra sub-20 como la de nosotros , éramos conchudos, todos jugábamos, el que entraba lo hacía mejor que el que estaba jugando. Creo que en esa sub-20 nadie se sentía titular, nadie se sentía que era el más importante, éramos una sola mentalidad de querer ganarles a todos para poder darle una alegría a nuestra familia y a todo el pueblo peruano, que casi se da”, señaló.

“Tú sabes que, vía Instagram, podemos dar un like o preguntar cómo están (los jugadores de aquella selección)... Renato Tapia, Wilder Cartagena... con Edison Flores no hablo mucho... habló más con Yordy Reyna . Después de los que están jugando aquí en Perú, con la mayoría cuando me toca jugar en contra de ellos, nos saludamos, nos acordamos de esa sub-20 y la verdad que me saca una sonrisa porque teníamos mucho equipo”, se refirió a la comunicación que lleva con sus excompañeros de la selección.

¿QUÉ PASÓ CON UNIÓN HUARAL?

“ La verdad que cuando yo firmé con Unión Huaral no tenía conocimiento de eso , hasta que me lo dijo el propio presidente Arturo Sánchez y el motivo de no llegar a Unión Huaral no fue ese. Fueron otros términos que ya están en el pasado, yo terminé en una buena relación con el tío Arturo y decidimos no seguir por parte de los dos, de culminar de la mejor manera”, explicó sobre la sanción que le pusieron (fechas de suspensión y un monto económico a pagar) por sus conductas fuera de las canchas.

“Como él dio una entrevista y todo el mundo se pudo dar cuenta de que acá no hubo engaño, acá uno no se creyó más vivo que el otro, acá todas las cosas se aclararon, se dijeron y entonces llegamos a la conclusión que no daba, la verdad por muchos motivos, entonces decidí dar un paso al costado. Pero el motivo no fue la suspensión, ni por el tema económico, pero la prensa lo vendió así”, complementó.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN PRIMERA DIVISIÓN

“Ellos (ADT de Tarma) tuvieron la comunicación conmigo unos días después de lo que pasó (con Unión Huaral), llegamos a un acuerdo, se comprometieron conmigo a asumir esa deuda, a replantearla con la ayuda de la agremiación y también el tema de las fechas, si se podían bajar o ver qué se puede hacer. Pero eso ya lo está manejando de club a federación. (Su regreso) Está que va por un buen camino y lo más probable, en dos semanas exagerando, ya esté en las canchas ”, reveló.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS DE DEZA CON ADT?

“Yo ya he jugado acá en Huancayo, por el Sport Huancayo, en lo personal me fue bien en el inicio, no terminé como quise, no terminé jugando. Pero para mi es una oportunidad bonita, un club que ha subido de Copa Perú, que quiere crecer, que quiere hacer bien las cosas, que quiere tener a su Tarma feliz, después de cuantos años que volvieron a primera”, inició.

“Lo único como yo le dije al presidente, a su hijo y a los dirigentes, voy a ser 100% profesional en todos los aspectos y voy dar lo mejor de mí en todos los partido. Ellos saben el talento que yo tengo y lo que puedo aportar, como el técnico Bazalar me lo dijo”, continuó.

“Entonces lo único que me queda a mí es estar concentrado, en cada entrenamiento dar lo mejor para llegar a los partidos de la mejor manera. Creo que durante los partidos uno también va a agarrar el ritmo porque jugar en altura no es fácil, acá es mucho más que en Cajamarca. Pero para mí es bueno por la velocidad, el cambio de ritmo que tengo, sé que acá va a haber un poco más de ventaja y eso hay que aprovecharlo. Quiero que vean ese Jean Deza de UTC, hasta más, porque conozco mi capacidad y puedo dar mucho más ”, afirmó.

