Jorge Luis Pinto y su deseo con Alianza Lima: “Me gustaría darle un status internacional, que es lo que le falta”

Alianza Lima jugará la Copa Libertadores a inicios de abril luego de dos años.

Jorge Luis Pinto tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre el momento de Alianza Lima. El colombiano fue campeón nacional en 1997 con el cuadro ‘blanquiazul’ y solo quedan buenos recuerdos de su paso por el Perú. Ahora, con mundiales encima y a puertas de la presentación de su libro “Táctica y estrategia de los mundiales”, manifestó que le gustaría ponerse el buzo de Alianza Lima y darle el estatus internacional que le falta.

“Hay que mirarlo con calma, no emocionarnos, ya no estoy para eso. Me encantaría porque es un club que tiene que ser ganador. Me gustaría y encantaría darle un status internacional, que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días”, sostuvo el estratega y en el Portal Menú Deportivo.

Por otro lado, señaló cuáles deben ser las caracterísitcas de su próximo club. “Quiero un equipo ganador. Yo quiero que me exijan, yo quiero ser primero, perdóneme la modestia. Yo vivo tranquilo, no tengo la necesidad inmediata de ir, pero quiero ir a donde pueda trabajar, una buena nómina y por supuesto con infraestructura deportiva para poder trabajar bien porque esa es la esencia del fútbol, de poder entrenar bien”, señaló.