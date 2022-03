José Bellina no descartó a Paolo Guerrero: “A mitad de año hablaremos. Queremos que juegue en Alianza Lima”

José Bellina se refirió a la intención de Alianza Lima para que regrese Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero es uno de los jugadores más importantes del fútbol peruano de los últimos 20 años. Y aunque por el momento se encuentra recuperándose de una lesión, no se sabe dónde será su próximo equipo ya que dejó el Inter de Porto Alegre en octubre del 2021. En ese sentido, Alianza Lima fue uno de los clubes que lo tanteó, aunque esa opción, si bien no se ha concretado para este mercado de fichajes, podría darse más adelante.

La noticia fue confirmada por José Bellina, gerente deportivo de la institución ‘aliancista’, en donde confirmó que hubo conversaciones con el delantero, pero no llegaron a más, comentando que su prioridad es reponerse de su lesión en la rodilla derecha para luego buscar una opción en el extranjero. “Sí conversamos con Paolo. No hubo algo tan aterrizado. Sobre todo, él está en un momento en donde su prioridad absoluta es su recuperación . Que él se pueda sentir y estar bien. Después creo que tiene algunas expectativas de poder jugar en el exterior . Él se siente bien como para poder hacerlo”, señaló el dirigente ‘íntimo’.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para que en los próximos mercado de pases pueda haber un recontacto para que se incorpore al club de sus amores. “ Tal vez en todos los mercados de acá en adelante hablaremos con Paolo para saber su situación. Después queremos que, eventualmente, él juegue en Alianza. Te diría que a mitad de año vamos a volver a conversar (con Guerrero) , pero tampoco es que sea un objetivo definitivo incorporarlo. Es algo que se va a evaluar en ese momento y también dependerá de la disposición y las ganas que él tenga.”, dijo.

Recordemos que en los últimos días, Bellina declaró para RPP que el regreso de Guerrero estaba descartado, aduciendo que el plantel ya estaba completo. No obstante, considerando que el atacante pueda reponerse físicamente de aquí al próximo mercado de fichajes que se desarrolla del 13 de junio al 10 de julio, podría cambiar toda la situación.

La idea del conjunto ‘victoriano’ es que el ‘Depredador’ pueda juntar con su amigo de toda la vida, Jefferson Farfán, quien pegó la vuelta a inicios del 2021 y que ya consiguió salir campeón con su equipo. Por tal motivo, el hecho de tener a dos de los jugadores de mayor trascendencia del balompié nacional de los últimos años es el sueño de todos los hinchas. Esto con el fin de tener un equipo competitivo que no solo salga campeón de la Liga 1, sino también que aspire a grandes cosas en la Copa Libertadores.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en las divisiones menores de Alianza Lima. | Foto: Difusión

Del mismo modo, Bellina no descartó que en un futuro puedan ir a por André Carrillo u otros futbolistas que salieron de las canteras del club y que actualmente se desempeñan en el extranjero. “Si bien no es un proyecto formal de club, sí lo que queremos es tener más situaciones como las de Jefferson. Que sean jugadores muy identificados con Alianza, que puedan volver, que sean un aporte importante para el equipo y para la Liga 1 . No solo es Jefferson, también es Paolo (Guerrero), tal vez en el futuro André Carrillo y algún otro jugador. Es algo que queremos hacer”, añadió.

SITUACIÓN FÍSICA DE PAOLO GUERRERO

Como se mencionó líneas arriba, el delantero peruano se encuentra en fase de recuperación de su lesión en la rodilla derecha, la cual no le ha dejado tranquilo en los últimos dos años, tanto a nivel de club con el Inter de Porto Alegre, como con la selección peruana. De hecho, del primero rescindió contrato por este motivo y del segundo no fue citado por Ricardo Gareca para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias.

El gerente deportivo del cuadro 'íntimo' se refirió a las conversaciones que tuvo con el delantero para volver al club de sus amores y las opciones de tenerlo en un futuro. | Video: GOLPERU

