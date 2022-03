Maykol Show, el TikToker de Independencia revela que participará en una película | Entrevista

Maykol Show, es un joven peruano TikToker que como muchos aprovechó en la pandemia las redes sociales para mostrar su talento. Ese talento lo llevó a que tenga exposición, en uno de los canales con más alcance llamado América Televisión.

Y es que en TikTok, Maykol Show es una voz autorizada, puesto que tiene 2.9 millones de seguidores, que ha ganado a base de su talento y carisma.

Él se crio en el distrito de Independencia, un barrio de personas luchadoras que trabajan mucho, con el fin de sacar adelante a su familia. Por ende, apenas acabó el colegio, Maykol Ordoñez estudió la carrera de Comunicaciones en SISE, cuya duración es de tres años para sacar adelante a su familia, sin pensar que en una pandemia, él encontraría a través de TikTok la oportunidad de crecer laboralmente.

Maykol Ordoñez se da un tiempo para charlar con Infobae y hablar sobre cómo nació su interés de unirse a TikTok y además, dio detalles sobre sus retos venideros en un mediano plazo.

¿Cuéntanos cómo fue tu interés de entrar al mundo de TikTok?

El TikTok llegó gracias a mi hermana (se ríe). A mí me daba roche grabarme haciendo lypsing o bailando porque no sé bailar bien. Pero mi hermana me motivo a hacer videos. Le agradezco mucho a ella y nunca creí tener la exposición que me dio, permitiéndome llegar a canales de televisión y medios de comunicación de otros países. Estoy agradecido al máximo.

¿Y tenías algún referente en TikTok?

Mi hermana como te conté, me llevó a conocer TikTok, un referente no tenía, solamente veía diferentes videos de comedia y de muchos chicos. Un día agarré el celular y me grabé ¿no? El video fue divertido para el público y empezaron a pedirme más videos. Así poco a poco subí contenido y fue un golpe de suerte que me llamaran a América Televisión como a otros canales, que me dieron la oportunidad de tener exposición y eso hay que aprovecharlo al máximo.

¿Qué te dice tu hermana con este crecimiento que has tenido gracias al TikTok?

Mi hermana me ha ayudado un montón. Ella es un poco tímida, puesto que somos diferentes en personalidades, mi hermana es más reservada. Pero siempre está aconsejándome y le gusta las redes sociales. Para mí es una niña de 16 años y siempre está detrás de cada cosa que hago.

La pandemia a todos chocó ¿pero los jóvenes aprovecharon las redes sociales para dar a conocer su talento?

Es verdad, hay muchos jóvenes que viven de las redes sociales y trabajan con marcas muy grandes. Siento que es una plataforma que ha ayudado a muchos jóvenes. Así que pienso que es una buena plataforma para exponer su talento. Y si lo tienes hay que mostrarlo.

¿Cómo era tu vida antes de estar en la televisión?

Era pesada, ya que tuve que trabajar para poder cubrir mis estudios. Tuve que dejar de lado los juguetes para trabajar, pero aquí estamos trabajando con el objetivo de crecer mucho más.

¿Se nota que Tula Rodríguez te tiene mucho aprecio?

Tula es súper amable, buena conmigo, me ayuda, me aconseja, tiene años y experiencia en televisión. Yo estoy muy agradecido con las oportunidades que me han dado y siento que yo lo aprovecho al máximo. Actualmente, estudió actuación, me dieron pequeñas oportunidades de actuar en el programa y con los estudios me ayudará a desenvolverme mejor frente a cámaras. Tula ha sido una gran ayuda al igual que la producción “De En Boca de Todos”, ya que fueron ese soporte para que me desenvuelva bien.

Hasta te mudaste cerca al canal, ¿imagino para cumplir con el trabajo?

Sí, me mudé cerca al canal para poder llegar a tiempo y estar pendiente de cada grabación. Me ahorraba el pasaje, un montón porque donde yo vivía era Independencia y hasta Santa Beatriz era un viaje largo.

¿Tu mamá que dice de tu crecimiento?

Mi mamá está muy orgullosa de cada cosa que hago y estamos creciendo poco a poco e intentando mejorar cada día.

¿A qué aspiras llegar con la exposición que tienes?

Mi sueño siempre ha sido trabajar en medios y algún día me gustaría tener un programa propio. Igual sigo estudiando, preparándome para que algún día llegue esa oportunidad y esté listo.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz y cuál fue el más triste?

Mi momento más feliz fue cuando acabé la carrera de comunicación audiovisual y el momento más triste ha sido cuando llegó la pandemia, puesto que dejé de ver a mis compañeros y entré a una pequeña depresión, pero lo pude superar. Gracias a Dios, ya todo está volviendo casi a la normalidad. Ahora, soy una persona feliz.

Estar en redes sociales implica tener correa con los haters, ¿cómo manejas eso?

Lo tomo de quien viene. Mi mamá siempre me ha enseñado a respetar los comentarios de las personas, las opiniones y las diferentes formas de pensar. Yo opino que en este mundo tienes que ser tolerante y no me afecta. Yo me conozco, sé como soy y cuál es mi sueño.

¿Qué proyectos tienes para este año?

Este año quiero terminar mi carrera de actuación, te cuento que voy a estar en una película. Además, anhelo seguir creciendo con mi productora.

¿Cómo se llama tu productora?

Se llama “Moda Digital” y ya tengo mi equipo de trabajo. Además, sigo con los shows infantiles y tengo otros trabajos adicionales que salen. A veces salen eventos familiares y corporativos. A mí me gusta trabajar con niños y divertirme jugando con ellos y sus padres.

El baile o la actuación, ¿en cuál te desarrollas más?

Siento que conmigo va más la actuación, el baile está ahí, pero conmigo es más la actuación que se adapta más a mi perfil y mis habilidades que tengo.

SEGUIR LEYENDO:





















.