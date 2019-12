“Ellos tienen unas normas de la comunidad, en donde no se pueden mostrar armas, cuchillos, en su momento no se podía mostrar alcohol pero ahora permiten que haya una botella. Muchas veces pasa que mostras algo que se parece a un arma, pero no lo es, y borran el tiktok. Según me dijeron, por tantos reclamos que he realizado, el algoritmo va aprendiendo a distinguir objetos pero ante la duda, borra”, expresa el tiktoker Alejo.em.