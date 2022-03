¿Netflix gratis? Todo lo que se sabe sobre la “prueba gratuita” en la plataforma

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas en todo el mundo.

La guerra de las plataformas de streaming ha causado que muchas empresas armen estrategias para diferenciarse de la competencia y lograr destacar en el mercado, llamando la atención de nuevos usuarios que buscan la mejor alternativa para ver películas y series sin necesidad de ir al cine o mirar capítulos de acuerdo a la programación de determinado canal de televisión.

Entre las empresas que han destacado en los últimos años se encuentra Netflix, una de las más populares que reúne a un gran número de suscriptores, quienes aterrizan en su plataforma para ver series y películas originales o que han sido recomendadas en comunidades de Internet.

Sus producciones originales no solo se han quedado en el streaming. Eventos importantes han considerado a la plataforma entre los candidatos para reconocer a las mejores series, películas y actores. No es novedad que haya sumado varios reconocimientos, marcando un antes y después en la industria cinematográfica.

Si ya eres miembro de su comunidad o estás pensando en suscribirte, te vamos a brindar todos los detalles que necesitas saber, así como responder a la duda si es que existe una “prueba gratuita” a la cual se puede acceder sin hacer un pago previo.

También te puede interesar esta noticia sobre la plataforma: El Señor de los Cielos ya no está en Netflix: dónde ver la serie y capítulos completos.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas en todo el mundo.

¿PUEDO TENER NETFLIX GRATIS?

Si eres de aquellos que no leen los términos y condiciones que te aparecen en pantalla, no te preocupes, aquí te vamos a explicar todo. Sobre la prueba gratis de Netflix tenemos que darte una mala noticia. La empresa no ofrece esta opción para aquellos que no se encuentran suscritos.

Cuando llegó a Perú, si se encontraba habilitado, pero esta alternativa desapareció con el paso de los meses. Una publicación oficial compartida en el centro de ayuda para los usuarios, se hace mención a lo siguiente:

“Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos”.

Solo si eres miembro de su comunidad puedes acceder a todo el catálogo de películas, series, documentales, y recientemente videojuegos.

PRECIO DE NETFLIX EN PERÚ

Existen varios planes y precios habilitados en nuestro país a los cuales te puedes suscribir. El que elijas determinará la calidad de video y la cantidad de dispositivos que se pueden conectar al mismo tiempo.

- Plan básico de S/ 24.90: permite conectar un dispositivo a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet.

- Plan estándar de S/ 34.90: permite conectar dos dispositivos a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet. Tendrás HD disponible.

- Plan premium de S/ 44.90: permite conectar cuatro dispositivos a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet. Tendrás HD y Ultra HD disponible.

Los hermanos de Umbrella Academy deberán enfrentarse a un nuevo grupo de ¿villanos?

PLATAFORMAS STREAMING EN PERÚ: PLANES Y PRECIOS

El precio de Disney Plus en Perú es desde S/25.90 al mes, con lo cual podrás tener acceso al contenido de la plataforma tanto de series, películas y documentales.

En el caso de HBO Max, puedes iniciar tu suscripción con una tarifa básica de S/ 19.90, la cual te permite acceder a contenido exclusivo, así como a producciones de Warner Bros.

Amazon prime video tiene el precio más bajo de todos los streaming en el Perú. Puedes disfrutar de sus contenidos con S/16.99 al mes.

SEGUIR LEYENDO