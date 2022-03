Santa Anita: bus conocido como ‘el chino’ atropelló a suboficial y dejó destrozado su brazo

Santa Anita bus choco y destrozó brazo de suboficial. Captura de imagen: Panamericana Televisión.

Incidente que quedó en tragedia porque la suboficial de segunda de la PNP Yiseli Saori Rivera Lazo fue víctima de un grave accidente. Resulta que se encontraba circulando a bordo de su moto lineal por la Vía Evitamiento, cerca al puente del distrito de Santa Anita cuando un bus conocido como ‘el chino’ le cerró el paso y le destrozó el brazo. Ello sucedió en el momento en que ella en dirección de sur a norte.

En el momento del choque, la agente cayó a la pista y una de las llantas del vehículo pasó por encima de su brazo derecho, dejándolo destrozado. Eso llevó a que quedara tirada en suelo en un charco de sangre por el accidente. Minutos después, llegaron sus compañeros de tránsito para intentar estabilizarla directo a la ambulancia. El traslado fue a la clínica Monte Fiori.

Según información de Panamericana Televisión, el conductor del bus ‘el chino’ fue identificado como Juan Pablo Iparraguirre (44). Según la placa del vehículo, tendría una multa por recoger a pasajeros en lugares no autorizados. Por otro lado, hay una cámara en el lugar que podría ayudar a esclarecer los hechos que originaron el brutal accidente. Mientras tanto, la suboficial sigue en la clínica por el brazo destrozado según las imágenes difundidas por el medio de comunicación.

Por otro lado, los vendedores ubicados en el puente de Santa Anita, dijeron a Panamericana Televisión que estos buses suelen circular con excesiva velocidad, sin que sean fiscalizados.

Bus ‘El Chino’ Atropella A Suboficial Y Le Deja El Brazo Destrozado. Video: Panamericana Televisión

INCIDENTE EN SMP

A golpes y en defensa propia un hombre padre de familia golpeó a un delincuente en San Martín de Porres. Ante la inseguridad en la capital, el señor se percató que el sujeto intentaba robarle su auto en horas de la noche por lo que se acercó para encararlo y con ayuda de los serenos, tumbarlo al suelo a golpes. El hampón intentó llorar y gritar para huir del lugar.

Según información de 24 horas, el hecho ocurrió en la asociación de viviendas de Montecarlo (SMP). El detalle que ocasionó el incidente, fue que el delincuente intentó abrir la puerta del vehículo rompiendo una de las lunas del lado izquierdo. Ese fue el detonante que puso en alerta al señor para proteger su auto.

Por eso se acercó al hampón para recriminarlo por su accionar, aunque este negó cualquier vínculo suyo con las lunas rotas. Sin embargo, el padre de familia ya estaba decidido a hacer justicia con sus propias manos y le propinó un par de golpes al delincuente con el objetivo de reducirlo al suelo.

Fue en ese momento cuando un agente del Serenazgo fue a ayudarlo debido a que el sujeto buscaba escaparse a cualquier costo al verse acorralado y no esperar la respuesta de su víctima. “Yo no he robado nada”, dijo el hampón en reiteradas oportunidades para que lo suelten. Sin embargo, fue en vano. “Te juro que vas a ir a la cárcel”, le mencionó el ciudadano mientras lo retenía en el suelo. El hecho fue grabado por el celular de Serenazgo.

El delincuente se puso a llorar para que lo dejen libre sin éxito. Alegaba ante la policía que “era un vecino de la zona”. Según las pesquisas, él es de nacionalidad venezolana y habría ingerido alcohol.

