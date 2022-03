Indignante: sujeto no controla su ira y patea brutalmente a perrito en Surco

Perrito recibió patada de extranjero en Surco. La familia de la mascota pide colaborar con los gastos médicos. Captura de imagen: Panamericana Televisión.

Indignante lo que ocurrió en el distrito de Surco, en donde un Carlos Maurera Molina, un ciudadano extranjero, pateó a un perrito de dueño de un negocio porque desconocidos le rayaron su auto que estaba estacionado en la calle. El hecho sucedió en la cuadra 4 del jirón guardia civil Norte, en dónde se registró este maltrato animal como muestran las cámaras de seguridad.

Según la familia en declaraciones a Buenos Días Perú, a causa de la fuerte patada que recibió la mascota va a tener que ser sometido a tratamientos y exámenes médicos valorizados en más de 1000 soles. “El señor de frente llegó a exigir o amenazar con que va a reventar la tienda o el carro si no le dicen quien le ha rayado el carro”, contó la dueña de la mascota.

Producto del incidente, el ciudadano fue a la comisaría para justificar su accionar contra el animal. “Me dijeron que no debo dejar el carro ahí porque me van a rayar el carro otra vez, e incluso su mascota canina me mordió los brazos”, dice el parte policial difundido por Buenos Días Perú.

“Vimos a Pacho ya muy mal, echado le quisimos dar agua o comida y por dos horas no quiso recibir. Llegó su veterinario, lo revisó y nos dijo que tenía inflamada la parte de los genitales, que tenía trauma shock y una serie de cosas porque está en observación en cuatro días para ver que no tenga una hemorragia interna”, señaló la dueña de Pacho, quien pide que el señor colabore con el gasto de las operaciones.

A pesar de la posición del agresor, las cámaras de seguridad de la zona mostradas por Buenos Días Perú muestran que minutos antes de lo ocurrido, se ve un joven de camisa naranja tratando de sacar su motocicleta cerca al carro del ciudadano extranjero. Es en se momento en donde daño parte del auto.

Por último, la familia pide garantías de vida ya que aseguran haber sido amenazados por el agresor, quien no respondió a las llamadas de Buenos Días Perú aún cuando fueron a su domicilio para recoger su versión de los hechos.

OTRO INCIDENTE QUE OCURRIÓ EN SURCO

Este lamentable suceso ocurrió en el distrito de Surco, cuando una familia conformada por tres integrantes salían de una reunión de amigos, cuando de pronto fueron encañonados por estos hombres. A pesar que las cámaras no logran registrar el ataque, la mujer y su pequeño hijo también fueron apuntados con el arma de fuego con el fin de amedrentarlos y así robarles sus pertenencias.

“El sujeto me apunta primero en la cabeza y luego baja la pistola hacia la parte del abdomen y lo primero que hace es quitarme el maletín donde tengo mi laptop, luego me comienza a rebuscar y es ahí donde me quita el celular y también una cámara que tenía. Lo que sí les pido por favor es que no compren cosas robadas porque lo que hacen es seguir incrementando esta ola de delincuencia y de violencia. No sean cómplices de estos malhechores que en muchas ocasiones matan a personas por quitarles sus pertenencias”, agregó.

Por otro lado, la familia pidió apoyo a las autoridades y sobre todo al alcalde, ya que manifiestan que desde hace un tiempo atrás, la ola de delincuencia ha crecido desmesuradamente en este distrito.

“También le hacemos un llamado al alcalde de Surco que no nos abandone en está lucha frontal contra la delincuencia. Hace un tiempo en la casa con lindante a la yo vivo, le vaciaron todo, se llevaron todas sus pertenencias y nadie hizo nada. Dejaron a la familia a su suerte este distrito se ha vuelto un caos”, exclamó.

