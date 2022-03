Ricardo Gareca dice desconocer situación actual de Andy Polo: “su no convocatoria es estrictamente por lo futbolístico”

Ricardo Gareca se pronunció sobre situación de Andy Polo

Las denuncias por violencia familiar y maltrato físico y psicológico contra su esposa están que le pasan factura a Andy Polo, que en esta ocasión quedó fuera de la convocatoria de la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Ricardo Gareca fue consultado al respecto y el DT de la bicolor expresó que “el tema de Andy Polo tiende a ser evaluado por lo futbolístico, en lo extradeportivo, lo otro no opino. Es un tema delicado. No tengo una seguridad de los acontecimientos”.

“Por supuesto que me manifiesto siempre en contra de la violencia, sobretodo hacia las mujeres... pero no tiene nada que ver una no convocatoria de Polo con lo que le ha tocado y no estoy empapado a profundidad de lo que ha sucedido, porque no he tenido una comunicación con Andy. Todo está en lo estrictamente futbolístico. No ha jugado”, recalcó el DT.

CASO ANDY POLO

Hay que mencionar que Andy Polo hizo noticia hace unas semanas tras las declaraciones de su aún esposa en el programa de Magaly Medina en donde acusó al futbolista de abandonar a sus hijos y de maltratarla física y psicológicamente en más de una oportunidad.

Estas acusaciones ocasionaron que sea separado definitivamente del club Portland Timbers de la MLS el pasado 10 de febrero, tras investigar denuncia familiar en su contra y lo dejó sin equipo.

“Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club. Los Timbers sabían previamente de una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citara a Polo por acoso. Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía”, se puede leer en el comunicado del club norteamericano.

Pero este caso volvió a indignar a los peruanos, ya que estaría a punto de concretar su fichaje en Universitario de deportes.

El historiador y periodista deportivo Jaime Pulgar Vidal recordó, a través de un tweet, los orígenes del movimiento Me Too, el cual incentivaba a las mujeres violentadas a que hagan públicas las agresiones que habían sufrido. Recalcó que muchas de quienes se sumaron a la ola de denuncias se toparon con un muro que cuestionaba sus declaraciones. “Yo sí les creo y, por ello, me parece lamentable el regreso de Andy Polo a la U”, escribió.

Hasta el momento, Universitario no se ha pronunciado al respecto, pero ayer Jean Ferrari le increpó a Verónica Linares a que se informe más del asunto de Andy Polo, pero recibió duras críticas.

El comentario de la conductora de Primera Edición se dio cuando el administrador de la ‘U’ anunció la renovación de Piero Quispe, una de las jóvenes promesas del club. “¿Y Andy Polo? ¿Es verdad que están esperando una fecha lejana al #8M?”, escribió.

Jean Ferrari no se quedó callado y mandó a investigar a la periodista, señalando que debía de informarse antes de dar una opinión al respecto, pues sostuvo que Andy Polo no tenía ninguna denuncia legal por violencia familiar.

“Hola Verónica, con mucho respeto te sugiero recabar información legal para que tengas ambas partes y tu opinión sea objetiva, no adelantaré opinión aún pero no me parece correcto opinar sin información formal ni medios probatorios”, respondió.

Verónica Linares no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro al administrador de Universitario de Deportes, recordándole que en Estados Unidos había una investigación en curso por el que fue despedido de Portland Timbers.

LISTA DE CONVOCADOS

La lista de Gareca estará integrada por 29 futbolistas y aquí te decimos quiénes son:

ARQUEROS: Pedro Gallese, José Carvallo y Angelo Campos

DEFENSAS: Luis Abram, Miguel Araujo, Alexander Callens, Aldo Corzo, Marcos López, Jhilmar Lora, Christian Ramos, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Luis Advíncula

MEDIOCAMPO: André Carrillo, Wilder Cartagena, Jairo Concha, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores, Raziel García, Christopher Gonzales, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra.

DELANTEROS: Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño.

