Verónica Linares critica fichaje de Andy Polo y Jean Ferrari sale en su defensa: “Te sugiero recabar información”

Verónica Linares y Jean Ferrari tienen fuerte discusión en Twitter. (Foto: Instagram)

Universitario de Deportes causó bastante polémica en las redes sociales tras conocerse que en los próximos días anunciará el fichaje de Andy Polo. Su presencia en el fútbol peruana se da luego de ser despedido del Portland Timbers por las denuncias de maltrato de su expareja.

La periodista Verónica Linares utilizó su cuenta de Twitter para dar a entender que la administración crema estaría esperando que termine la conmemoración del Día de la Mujer para anunciar la contratación del mediocampista.

El comentario de la conductora de Primera Edición se dio cuando el administrador de la ‘U’ anunció la renovación de Piero Quispe, una de las jóvenes promesas del club. “ ¿Y Andy Polo? ¿Es verdad que están esperando una fecha lejana al #8M? ”, escribió.

Jean Ferrari no se quedó callado y mandó a investigar a la periodista, señalando que debía de informarse antes de dar una opinión al respecto, pues sostuvo que Andy Polo no tenía ninguna denuncia legal por violencia familiar.

“ Hola Verónica, con mucho respeto te sugiero recabar información legal para que tengas ambas partes y tu opinión sea objetiva , no adelantaré opinión aún pero no me parece correcto opinar sin información formal ni medios probatorios”, respondió.

Verónica Linares no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro al administrador de Universitario de Deportes, recordándole que en Estados Unidos había una investigación en curso por el que fue despedido de Portland Timbers.

“ ¿Entonces en Estados Unidos no han recabado información legal, formal y fundamental para suspenderlo? Entiendo que la respuesta a mi primera pregunta es sí. Andy Polo viene a la U”, señaló la periodista.

Verónica Linares y su respuesta a Jean Ferrari. (Foto: Twitter)

LORENA ÁLVAREZ APOYÓ A VERÓNICA LINARES

Lorena Álvarez también intervino en la discusión entre Verónica Linares y Jean Ferrari, señalando que los mismo hinchas del cuadro crema se han dado cuenta que las acusaciones de violencia contra Andy Polo no serían falsas, pues existe una investigación.

“ Aquí la denuncia. Su club lo despidió tras una investigación interna, pero aquí es un tema de ‘versiones’. Felizmente son los propios hinchas de la ‘U’ los que protestan . Algo vamos avanzando en la lucha contra la violencia”, reflexionó.

Sin embargo, ella no fue la única que salió en defensa de la periodista, y es que otros usuarios de las redes sociales también salieron en defensa de la conductora de televisión.

“El confidente de Karelim López encima quiere mal informar y desentenderse para ‘limpiar’ la imagen de Andy Polo. Personajes como Jean Ferrari les hacen un daño al fútbol peruano por sus inexistentes valores”, “Me decepcionas Jean Ferrari, un club como la ‘U’, no debería aceptar a un jugador como Andy Polo”, expresaron.

SEGUIR LEYENDO: