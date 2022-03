Tula Rodríguez pidió hablar con Kyara Villanella y ella la rechazó en vivo

Tula Rodríguez quiso entrevistar a Kyara Villanella pero ella la rechazó. (Foto: Captura América Tv)

¿Qué fue lo que pasó? Las 20 finalistas del Miss Perú La Pre llegaron hasta el set de En Boca de Todos para conocer a las 10 participantes que pasarían a la siguiente ronda. Por ello, Tula Rodríguez y sus compañeros se enlazaron con algunas de las concursantes, entre ellas, Kyara Villanella.

Las participantes que estuvieron frente a la cámara se encontraban bajo la supervisión de la organizadora Mónica Chacón, quien señaló que estaba bastante contenta por anunciar a las 10 finalistas de este certamen, pues 4 de ellas representarían al Perú en diferentes concursos internacionales.

Asimismo, algunas de las concursantes se animaron a tomar el micrófono para expresar lo que sentían en ese momento, y es que sabían que no todas iban a llegar a la siguiente etapa del concurso de belleza.

La primera en salir a hablar fue Gaela Barraza. Ella sostuvo que se encontraba bastante nerviosa de cara a la lectura de las 10 participantes que iban a llegar a la gran final de este certamen.

Sin embargo, un momento bastante curioso se vivió cuando Tula Rodríguez pidió la palabra para expresar sus deseos por conversar con la hija de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, quien también estaba presente en este enlace.

“ Hola, Kyara. ¿Pásale el micro, amor, si? ”, dijo la presentadora, pues tenía el deseo de entrevistarla al ser una de las concursantes con mayor número de seguidores y de las que se perfilan a ser una de las grandes ganadoras.

Lo que nunca imaginó la conductora de En Boca de Todos es que ella sería rechazada de manera inmediata. Y es que la pequeña influencer rechazó hablar con ella asegurando que se encontraba muy nerviosa como para intercambiar palabras con la popular ‘Peludita’.

Mónica Chacón intervino en ese momento y señaló que la menor no deseaba dar ninguna palabra hasta no llegar al set de televisión. “ En estos momentos prefiere no hablar ”, dijo la exreina de belleza. “Está nerviosita, ¿no?”, agregó Tula Rodríguez.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se negó a responder las preguntas que le quiso hacer Tula Rodríguez en un enlace con En Boca de Todos.

KYARA VILLANELLA SE INDIGNA POR POLO DE 50 SOLES

En una transmisión en vivo, Kyara Villanella se mostró totalmente sorprendida al querer comprarse un polo en Gamarra, pues nunca imaginó que debía de pagar 50 soles, un preció que le pareció exagerado, asegurando que con ese dinero podría comprar comida como pan y papa.

“Había unos polos hermosos, pero cuando le pregunté a la señorita que cuánto está ese polo, me dijo ‘50 soles’... ¡Un polo 50 soles! Y yo me quede así (sorprendida) Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa ”, dijo.

RECIBIÓ CONSEJOS DE SU MAMÁ

Kyara Villanella es hija de Keiko Fujimori, una política de Perú que ha intentado llegar a la presidencia en tres ocasiones. Debido a que siempre da entrevistas, ella le ha dado algunos consejos sobre oratoria a su primogénita.

“ Mi mamá creo ha hecho pasarela antes y me ha ayudado un montón. En locución y oratoria también. Ustedes saben que sabe hablar bien. Me ha enseñado la postura, ojos, tu voz, tranquilidad ”, dijo.

