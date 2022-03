Madre de Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Pido respeto”

Verónica Costa defiende a Luciana Fuster de ataques. (Foto: Instagram)

Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, usó su cuenta de Instagram para responder a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Esto luego que emitieran una nota en Amor y Fuego donde dejan entrever que Luciana Fuster no tiene la aprobación de Doña Costa, esto por un like que dio en un comentario que hicieron en su red social.

Doña Costa no pasó desapercibo este informe y aclaró las especulaciones, donde incluso etiquetó a los presentadores de Willax TV.

“Qué rica especulación la de ustedes. El apoyo a mis hijos es y será siempre incondicional. Mi like no tiene ni de cerca, relación alguna a los que ustedes quieren dejar entre ver”, escribió en un inicio, haciendo captura de dicho informe.

Asimismo, pidió que que cualquier consultan se la hagan a ella en lugar de sacar conclusiones equivocadas. “Si tienen alguna pregunta Gigi Mitre y Rodrigo González. Aquí estoy, para que me la hagan de frente, que con gusto contestaré. Muchas gracias, qué tengan un lindo día”, escribió.

DEFIENDE A LUCIANA FUSTER

En otro post, la madre de Patricio Parodi se pronunció de una forma mucho más extensa sobre la actual relación del chico reality.

“Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc.”, empezó.

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, acotó.

Asimismo, detalló que ya tuvo un primer acercamiento con la joven y no dudó en defenderla de los ataques que viene recibiendo.

“ Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más. Pido no inventen cosas, pido respeto para una mujer, que a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”, concluyó.

Cabe recordar que es la primera vez que la madre de Patricio Parodi se refiere a Luciana Fuster. Doña Verónica ha dejado en claro que no pondrá trabas a la relación que tiene su hijo con la chica reality, incluso tiene todo el deseo de conocerla. Así como lo ha hecho tiempo atrás con Sheyla Rojas y Flavia Laos.

¿QUÉ DIJO LUCIANA FUSTER SOBRE SU CENA CON LA FAMILIA DE PATRICIO?

Luciana Fuster fue la primera que habló sobre la existencia de esta cena, donde Patricio Parodi le presentó a su madre y a sus hermanas gemelas Mafer y Majo Parodi, resaltando que no se llevan mal.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, manifestó en una ocasión a América Espectáculos.

“No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, dijo.

