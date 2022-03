Productor de Junta de Vecinos defiende a la serie: “No por ver un beso entre dos hombres los niños se pueden confundir”

Junta de Vecinos expuso un amor entre dos personajes masculinos en horario familiar. (Foto: América TV)

El productor Miguel Zuloaga salió en defensa de la serie Junta de Vecinos, cuyo capítulo del pasado 9 de marzo expuso el amor gay entre dos de sus protagonistas masculinos. La escena fue aplaudida por muchos por visibilizaron el amor LGTBIQ+, pero tampoco faltaron los detractores.

Ante ello, el hombre de televisión no dudó en responder y aclarar que exponer este tipo de historias en la pantalla peruana solo buscan tomar conciencia de lo intolerante que puede ser la sociedad actualmente.

“Considero que la tolerancia y la buena información es fundamental para poder vivir en armonía en un país que aún está en pañales. Espero que mostrando historias como las de Jota (Fausto Molina) y Gustavo (Emanuel Soriano) muchos puedan tomar conciencia de una realidad intolerante que no nos hacen crecer como ciudadanos” , señaló Zuloaga.

Asimismo, resaltó que la mayoría de reacciones han sido positivas y se queda con ello. “ No por ver un beso entre dos hombres los niños se puedan confundir. La homosexualidad no es una opción, es una orientación tan normal como cualquier otra, solo hay que informarse bien”, acotó el productor, resaltando que la educación referente a estos temas empieza en casa.

Miguel Zuloaga lejos de dar marcha atrás, señaló que está muy satisfecho con los resultados y bastante orgulloso por Mariana Silva y su equipo de guionistas, además de los actores que caracterizan a Jota y a Gustavo, Fausto Molina y Emanuel Soriano respectivamente.

Sin embargo, él no es el único de la serie Junta de Vecinos que se pronunció, también lo hizo uno de los guionistas, Ítalo Cordano. A través de su cuenta de Twitter, el profesional se refirió a la escena donde dos jóvenes homosexuales se dan un beso y las críticas que ha generado.

“Desde que escribimos la historia de Jota y Gustavo sabíamos que eventualmente llegarían estos comentarios (homofóbicos). No nos importó en ese momento y no nos importa ahora”, escribió.

Sin embargo este comentarios no fue del agrado de algunos cibernautas, quienes no dudaron en atacarlo y señalar que el material que mostró la novela en televisión nacional no era el correcto y que intentaban imponer un pensamiento LGTBIQ+ en la sociedad.

“¿Cómo me vas a decir que a los niños no les afecta? Claro que si les afecta se van a sentir confundidos un niño pensara que esta bien estar con un hombre. Dime homofóbica si deseas, se que no es así simplemente no estoy de acuerdo con su comunidad ni lo que quieren imponer”, dijo una usuaria.

Este comentario enfureció a Ítalo Cordano, quien no dudó en responderle y señalar que la usuario de Twitter intentaba ocultar su homofobia bajo el sello de ‘opinión’. Asimismo, explicó que el trataba de retratar con esta escena la realidad que viven muchos jóvenes homosexuales.

“La homofobia es camuflada como “opinión” con más frecuencia que otros tipos de discriminación. Retratar una realidad no es imponer nada. Los conservadores siempre romantizan la infancia y tratan a los niños como tontos. Ver a dos hombres besándose no tiene impactos negativos”, acotó.

EL BESO DE AMOR

En la imagen se puede ver a un nervioso Jota esperando en su casa a Gustavo. De pronto este último toca la puerta y Jota abre. “Estás nervioso, yo sé por qué, mira yo de verdad también estoy nervioso, pero quiero que pase”, dice Fausto Molina en personaje.

De pronto, le da un tímido beso a Gustavo, quien le corresponde y le da un beso mucho más largo.

‘Junta de Vecinos’ visibiliza el amor gay en su reciente capítulo

