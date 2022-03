Andy Polo: periodista en Estados Unidos da detalles sobre su caso y revela que no estaría cerrado

Desde que el club Universitario de Deportes hizo oficial la llegada de Andy Polo para la presente temporada, han habido diferentes opiniones en redes sociales, la mayoría en contra.

Sin embargo, ahora se complica aún más la situación, puesto que Andy Polo ha sido denunciado por violencia doméstica y el caso no ha sido archivado.

Por ello, para conocer más detalles sobre el caso, el programa “Nada está dicho” con Jaime Chincha entrevistó a Nick Negrini, periodista peruano residente en Estados Unidos y fundador de Pulso Sports Perú.

“La situación empieza el 23 de mayo del 2021, a las 10: 20 a.m., una amiga de Alarcón llamó al 911 para contar que habían gritos y golpes. Entonces, llega un policía y él trata de corroborar los hechos e hizo un reporte policial, es por eso, que citan a Alarcón y Polo para seguir el caso y lo que se le indicaba en ese momento era un acoso menor, no violencia familiar, hasta ese momento. Ellos no asistieron a ninguna diligencia, no se apersonaron bajo ninguna circunstancia, por ende, quedó archivado”, afirmó Nick Negrini a RPP.

¿Qué es lo que ha hecho Genesis Alarcón? Ha hecho una demanda civil en la corte federal de Oregón, donde indica que el 23 de mayo del 2021, en su residencia con el hijo presente, él intento y de hecho provoco un contacto físico dañino contra la demandante (Genesis Alarcón). Incluso agarrándola violentamente del brazo, jalándola del cabello en contra de su voluntad, empujándola al suelo y causándole dolor e incomodidad. Esa es la demanda activa” , agregó el periodista a dicha estación radial.

Andy Polo fue notificado

Según comenta el comunicador, el futbolista de Universitario de Deportes está al tanto de todo y tiene conocimiento sobre las movidas legales, de la madre de sus menores hijos. “Lo que yo tengo entendido es que a Andy Polo ya le hicieron llegar esta denuncia. Está denuncia fue establecida el pasado 1 de marzo”, manifestó el fundador de Pulso Sports Perú.

“Hemos tenido contacto con Michel Fuller, el abogado de Génesis Alarcón, donde se le preguntó si es que el caso estaba archivado y él lo que responde. “Nuestra denuncia de violencia doméstica contra el seño Andy Polo está activa, los procedimientos legales no han sido desestimados de la demanda civil que se interpuso el 1 de marzo por la noche”. Ahora, la demanda alega violencia doméstica, sí, específicamente, agresión, asalto y negligencia”, acotó.

“La demanda civil que está presentando, en la corte federal de los Estados Unidos, en el Estado de Oregón, sigue activa y simplemente que el jugador no enfrenta ningún cargo penal, es decir, civil en este caso significa que no está siendo acusado por algún delito de la policía, pero ante ello, la demandante alega violencia doméstica en la demanda civil para obtener una compensación económica. Incluso en la demanda, el abogado alega que ellos de ninguna manera lo que quieren hacer con Andy Polo es que pierda su trabajo”, reveló Nick Negrini a RPP.

“Él no puede ir a la cárcel necesariamente por la demanda, pero si presenta una posible responsabilidad financiera con la demandante. El juez determinará si es culpable y él pondrá el monto de lo que solicita la señora Génesis Alarcón”, señaló.

MLS sigue de cerca el caso de Andy Polo

Pese a que ya no hay vinculo contractual entre Portland Timbers y Andy Polo, la MLS viene siguiendo el tema de cerca y gestionando entrevistas con los protagonistas para saber de cerca el problema. Es por eso, que anoche se reunieron con la aún exesposa de Andy Polo, según contó el periodista Nick Negrini, director de Pulso Sports Perú a RPP.

“Él abogado me adelantó que Génesis Alarcón se reunió ayer junto a su área legal con la MLS para hacer una investigación interna, puesto que quieren ver cómo Portland manejó esta situación”, sentenció.

