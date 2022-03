Miguel Trauco: técnico se refirió a su primer llamado en el 2022 por la Ligue 1 con el Saint-Étienne

El peruano tuvo oferta de Universitario para volver en este 2022.

Miguel Trauco fue convocado por primera vez en el 2022 para un partido de Ligue 1 con el Saint-Étienne. Sin embargo, el motivo es básicamente por la suspensión de su compañero Eliaquim Mangala, quien se desempeña como defensa central. Así lo explicó su técnico Pascal Dupraz, quien no lo considera para la primera división de Francia desde diciembre del 2021.

Su último partido fueron los 90 minutos que estuvo en cancha ante Ecuador an Lima, donde la ‘blanquirroja’ empató 1-1 con la ‘Tricolor’ por las Eliminatorias Qatar 2022 el pasado 01 de febrero en el estadio Nacional. Desde entonces el futbolista de 29 años no participa de un cotejo salvo los que tiene con el equipo de reserva, algo que no beneficia para nada a la selección peruana.

“Trauco volverá con el grupo. Se beneficiará de la suspensión de Eliaquim Mangala”, confesó el estratega francés en conferencia de prensa. Sin embargo, no parece que el exUniversitario de Deportes vaya a sumar minutos cuando su equipo enfrente al Lille por la jornada 28 desde las 03:00 p.m. (hora peruana).

Lo cierto es que Saint-Étienne pelea en esta nueva fecha por alejarse de los puestos de descenso. Con 27 partidos jugados solo suman 25 puntos, con seis victorias, siete empates y 14 partidos perdidos. Solo le lleva un punto a Lorient, que por ahora juega el repechaje con la Ligue 2, mientras que la diferencia de puntos con el últmimo es de tres unidades.

El contrato de Miguel Trauco finaliza a mitad de año y lo más seguro hasta el momento es que no siga en el club. Por este motivo, él y agente empieza a ver otras opciones. La idea es quedarse en Europa, pero todo dependerá de las oportunidades que tenga. Recordemos que tuvo un llamado desde Perú, pero no se concretó por decisión del futbolista.

TRAUCO PREOCUPA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Las Eliminatorias Sduamericanas regresan este 24 de marzo y la lista de convocados se dará a conocer el viernes 11 de este mes. El futbolista nacional es el que menos ha jugado y el cuerpo técnico de la ‘blanquirroja’, con Ricardo Gareca a la cabeza, está totalmente preocupdo por el poco ritmo que está teniendo Miguel Trauco, quien no ha jugado un solo partido oficial con el primer equipo del Saint-Étienné en este 2022.

Recordemo que el suplente natural del exFlamengo es Marcos López, quien hizo toda la pretemporada con el San José de la MLS y ya jugó un par de partidos en la liga doméstica.

Miguel Trauco entrenó con la selección previo al Perú vs Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FPF)

TRAUCO TUVO OFERTA DE UNIVERSITARIO

la administración temporal de Universitario de Deportes, con Jean Ferrari a la cabeza, se contactó con el futbolista y su representante, que baraja algunas opciones para mitad de año, cuando finalice su vínculo. Claramente la oferta económica influyó de forma negativa en este intento, pues el futbolista está lejos de lo que un club peruano pueda proponerle. Además, tiene pensado estar en el extranjero unos años más.