Luis Urruti y el tierno video con su hija mientras se recupera de su lesión para volver a jugar con Universitario

El uruguayo suma su tercera temporada en Universitario de Deportes.

Luis Urruti ya está con el objetivo puesto en la recuperación de su rodilla. El futbolista realiza algunos trabajos de recuperación a cargo del cuerpo médico y técnico de Universitario de Deportes, pero a la par vive momentos únicos con su familia y en especial con su hija. En redes sociales circula un video del jugador con su retoño que ha causado mucha ternuna en sus seguidores.

La encargada de publicarlo fue su actual pareja, Florencia Romaniello, quien suele estar muy activa en redes sociales compartiendo momentos importantes del futbolista uruguayo. En esta ocasión se le ve al extremo con su descendiente en brazos mientras le va contando un cuento. La niña también responde y va preguntando con gran curiosidad por los detalles. “Las historias de papá”, puso en la descripción Florencia.

El jugador se ha mostrado muy motivado con su recuperación y agradeció a todas las personas que se preocuparon y mandaron mensajes de alienta ante el mal momento que pasó. El exFénix de Uruguay era uno de los mejores futbolistas de los ‘cremas’ en el arranque de esta temporada y suplirlo será muy complicado.

Desde ahora Universitario de Deportes ya no podrá con él, pero se reforzó en las últimas horas con Andy Polo y Rodrigo Vilca, por lo que tendrá algunas opciones para los partidos de la Liga 1 2022. Luis Urruti había jugado todos los partidos que disputaron los cremas hasta la fecha, siendo fundamental para el esquema de Álvaro Gutiérrez.

Los ‘crem’as vuelven a jugar este sábado 12 de marzo por la sexta fecha del Torneo Apertura. Allí enfrentarán a Cienciano del Cusco en el estadio Monumental de Lima con un aforo habilitado al 80% por el momento. Recordemos que los ‘cusqueños’ llegan de empatar 1-1 ante FBC Melgar por Copa Sudamericana, por lo que tendrán que jugar la vuelta el próximo martes y probablemente guarden a algunos jugadores.

El futbolista sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en el duelo ante Deportivo Municipal, lo que lo alejará de las canchas por no menos de seis meses.

ASÍ FUE LA LESIÓN DE LUIS URRUTI

A los 29 minutos de la primera parte en el compromiso entre la ‘U’ y la ‘Franja’, Luis Urruti fue a la marca del rival Adrián Ascues sobre la banda derecha y muy cerca de la mitad del terreno de juego. En segundos alcanzó al mediocampista, pero en su desplazamiento sorpresivamente se tomó la rodilla y dejó de participar en la jugada que prosiguió con el ataque de los ‘Ediles’.

El atacante ‘charrúa’ comenzó a saltar en un pie y por sus propios medios abandonó la cancha del estadio Iván Elías Moreno con visibles muestras de dolor en la rodilla izquierda. De inmediato, Joao Villamarín fue llamado para ingresar en su reemplazo.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

EL MENSAJE DE LUIS URRUTI AL ENTERARSE DE SU LESIÓN

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas la personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. Gracias a todos. Y dale U”, escribió en sus redes sociales.

