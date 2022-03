Congreso aplaza votación de la admisión de la moción de vacancia contra Pedro Castillo

| Foto: Agencia Andina

Sin la presencia de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, en la mesa directiva del Parlamento, este jueves se dio cuenta de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo, la cual fue presentada, principalmente, con las firmas de los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Sin embargo, la admisión de la vacancia presidencial no se vería este jueves como se creía.

Cabe indicar que para la presentación de la moción de vacancia se requiere solo la firma del 20% de congresistas, es decir 26 firmas. Para la admisión a debate de la moción se necesitan más de 40%, es decir, al menos 52 votos, que harían que el jefe de Estado o su abogado acudan al Pleno para responder los cuestionamientos. Además, para que la vacancia sea efectiva se necesitan 87 votos, un número que la oposición está lejos de alcanzar.

ADMISIÓN A DEBATE SE PROLONGA

Al mediodía, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular y uno de los principales promotores de la moción de vacancia, mostró su malestar, ya que la votación para la admisión a debate no se realizará este jueves como, según indicó, se había acordado.

“El día de hoy debía darse cuenta de la moción de vacancia presidencial. En la mañana (se debió) cerrar la sesión y abrir una nueva sesión en la tarde para debatir su admisibilidad. Por motivos que desconozco, se ha roto el acuerdo y lo que se ha hecho es leer la moción, pero no cerrar la sesión. Eso significa que el día de hoy no se va a discutir la admisibilidad”, dijo a la prensa en el frontis del Parlamento.

“No sabemos los motivos por los cuales se ha hecho de esta manera, pero lo que quiero que sepan es que se ha incumplido un acuerdo. Habíamos quedado eso para poder tener eso en la tarde y salir de este tema e invitar al presidente de la República la siguiente semana. No se ha podido hacer eso por motivos que no conozco aún”, añadió.

El legislador de Renovación Popular aseguró que el acuerdo para debatir la admisión de la moción de vacancia este jueves, en una segunda sesión de pleno, se realizó el día anterior, en el consejo directivo con la participación de, según mencionó, los voceros de todas las bancadas del Congreso.

“Todos han estado. Se dijo cuál era la secuencia para el día de hoy y nadie se opuso. Eso significa que se aceptó el acuerdo”, manifestó y consideró que habría intereses de Alianza Para el Progreso para que la admisión de la moción no se discuta hoy. Esto debido a que la mesa directiva estuvo presidida por la mañana por Lady Camones de APP.

Cabe indicar que existe la posibilidad de que se cambie de opinión y una vez terminada la sesión de Pleno, la cual se reanuda a las 4 p.m., se convoque a otra inmediatamente para discutir la admisión de la moción. Por el momento, la discusión de la admisibilidad de la moción no tiene fecha, pero podría darse la próxima semana.

BELLIDO CRITICA A MONTOYA

Minutos después, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, dijo no conocer el acuerdo para que este jueves se debata la admisión de la moción de vacancia. Por el contrario, criticó lo dicho por el congresista Jorge Montoya

“Con todos sus galimatías del señor Montoya, las cosas se confunden. No sé a qué se dedica el señor Montoya. Está censurando, está pidiendo vacancia presidencial. Por qué no ha postulado a ser presidente de la República y ha ganado las elecciones limpiamente y no estar haciendo este triste show a nivel nacional. Que respete la votación de los peruanos”, manifestó en la puerta del Congreso.

“No tenía conocimiento de eso (el acuerdo al que hizo referencia Montoya), porque temas de ese nivel lo coordina el vocero de la bancada”, añadió.

