Mario Irivarren: grúa se lleva su carro mientras realizaba una grabación para Amor y Fuego

Mario Irivarren sufrió por su carro, pues la grúa se lo llevó. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

Actualmente Mario Irivarren se encuentra alejado de Esto es Guerra, por lo que ahora se dedica a los negocios que tiene en Gamarra para poder solventarse. Por este motivo, el programa Amor y Fuego lo contactó para conocerlo un poco más a fondo.

Fue así que ellos llegaron hasta La Victoria, lugar en el se encuentran las tiendas de ropa del exchico reality. Lo que nunca imaginó la actual pareja de Vania Bludau es que la municipalidad, mediando una grúa, se iba a llevar su carro por encontrarse mal estacionado.

“ La grúa se llevó mi carro. Mala mía por no darme cuenta que ahí dice: TAXI . Como no lo voy a ver (letras borrosas)... si está bien clarito”, escribió Mario Irivarren en sus historias de Instagram para contar lo que le había sucedido.

Asimismo, el modelo le contó a sus seguidores que pagó un total de 456 soles para poder sacar su carro del deposito municipal, lugar en el que internan a los vehículos que no han cumplido con las normas de tránsito.

“ Bueno amigos, ya recuperé mi carro... claramente después de pagarlo, me ha salido 456 soles la gracia , por cuadrarme en un lugar que realmente no está bien señalizado, de verdad que a duras penas se logra leer que dice taxi, lo que se ve son unas manchas blancas, bueno ya está, lección aprendida para la próxima, habrá que estar más alerta”, señaló.

Asimismo, el exintegrante de Esto es Guerra se animó a contar qué fue lo que sucedido exactamente durante la entrevista que dio al programa Amor y Fuego. De acuerdo a Irivarren, el carro ni siquiera era suyo, sino de un amigo que le ha prestado.

“Ni siquiera es mío, es prestado, mi carro está en el taller. Es de una amigo (el carro) me lo ha prestado. Se supone que en el piso dice taxi, pero a duras penas había una mancha blanca”, comentó.

De otro lado, señaló que él se dio cuenta que el carro no estaba desde que estaba grabando con Amor y Fuego. “ Cuando yo estaba en la galería grabando, he mirado desde el tercer piso y he dicho: ‘Yo había dejado mi carro ahí’ ”, indicó.

Para finalizar, Mario Irivarren le pidió a la Municipalidad de La Victoria una mejor señalización, pues él en ningún momento se dio cuenta que en ese lugar no se podía estacionar, sino nunca hubiera dejado su vehículo ahí.

“Había un letrero que decía parqueo rotativo durante dos hora. Ya me había cuadrado ahí varias veces, al frente de la galería. Resulta que ahora se lo llevó la grúa. Como te digo, no está claramente señalizado”, sentenció.

Mario Irivarren se llevó un gran susto cuando regresó al lugar en el que había dejado estacionado su carro y no lo encontró.

MARIO IRIVARREN NO MIRA ESTO ES GUERRA

Tras romper su vínculo laboral con Esto es Guerra, Mario Irivaren confesó que no enciende su televisor para ver el reality, pues a la hora que lo emiten se encuentra realizando otras actividades como para estar atento a lo que sucede.

“ No estoy en mi casa por lo general a esa hora. Yo me entero todo por el Instagram . Ayer lo vi un ratito, pero no es que a las 7 de la noche esté en mi casa sentado para ver el programa”, reveló.

