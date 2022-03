Mario Irivarren parodia reacción de Rosángela Espinoza al ver a Angelina Jolie

Mario Irivarren parodia a Rosángela Espinoza. (Foto: composición)

Mario Irivarren grabó un divertido video que arrancó carcajadas a más de uno. Se trata de una parodia que le hizo a Rosángela Espinoza tras ver a Angelina Jolie. Como se recuerda, en el 2021, la integrante de Esto es Guerra publicó el preciso momento cuando vio a la estrella de Hollywood. La emocionada modelo escribió que su sueño se le había hecho realidad.

“Otro sueño realidad. Angelina Jolie en vivo. Justo salía de la estación de tren en Venecia y vi fotógrafos desesperados. Nada menos que la estrella Angelina Jolie. Ojalá que vea mi post la etiquetaré y espero que me vea. La verdad que muy sencilla”, escribió Rosángela Espinoza en aquel momento.

Este momento fue revivido por Mario Irivarren, quien se grabó muy emocionado saludando a una supuesta Angelina Jolie. “Rosángela no fue la única que se cruzó con Angelina en Venecia!”, escribió el exintegrante de Esto es Guerra. Además, adjuntó una carita riéndose.

Este video ya cuenta con más de 51 mil me gusta y un sinfín de comentarios, entre ellos el de Mario Hart, quien escribió: “El mejor video de tu vida”. Sus seguidores señalaron que por un momento creyeron que sí estaba viendo a la actriz y que esperaban la respuesta de su compañera de Esto es Guerra.

Mario Irivarren parodia a Rosángela Espinoza. (Video: Instagram)

Sin embargo, la joven no se quedó callada. Cuando América Televisión le consultó sobre este material, indicó: “Cumplí mi sueño, uno de mis sueños era conocer a Angelina Jolie, ella era... las revistas internacionales cogieron ese video para informar que estaba con su hija... Él está haciendo la parodia, ahora me toca a mí, se la voy a devolver, una con otra”.

Como se recuerda, Mario Irivarren está abocado a sus redes sociales tras quedarse fuera de la TV. La producción de Esto es Guerra no lo convocó para este año. En una entrevista para Magaly TV La Firme, el modelo señaló que no sabe las razones pero que espera en algún momento regresar al reality.

¿Por qué no me llamaron (de Esto es Guerra? no sé. No lo he conversado en ningún momento, con nadie de producción. Tampoco he preguntado sinceramente, si me llaman y valoran mi chamba chévere, y si no, no”, señaló al reportero de Magaly Medina en aquel momento.

Mientras tanto, está dedicando su tiempo al surf, a su tienda de ropa y a promocionar algunas marcas a través de sus redes sociales.

MARIO IRIVARREN Y SU PASO POR LA TV

Mario Irivarren inició su camino como chico reality en el 2011, con el estreno de Combate, programa conducido en ese entonces por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Es aquí donde conoce a Vania Bludau. Sin embargo, solo eran muy buenos amigos. Años después ingresa a Esto es Guerra, donde permaneció hasta la penúltima temporada, en el 2021. Para esto, el modelo ya tenía una relación con la morocha.

Según contó Mario, todo nació de manera repentina, cuando ella ya vivía en Estados Unidos y él estaba en el reality de América TV. Un día, cuenta Irivarren, le invitó a una salida de amigos aprovechando de que ella estaba en Perú. De pronto, algo surgió entre ellos. Una vez que Vania tuvo que regresar al extranjero, se dieron cuenta que se estaban enamorando.

Sin embargo, no es el único amor que se le conoce a Mario, también ha sido pareja de Alondra García Miró e Yvanna Yturbe, quien hoy en día está casada con el futbolista Beto Da Silva, y con quien tiene una bebé. Por su parte, García Miró tiene una relación con Paolo Guerrero.

Mario Irivarren no pierde las esperanzas de ser convocado una vez más a Esto es Guerra. Mientras ello pasa, sigue adelante con su tienda de ropa y publicitando sus marcas a través de las redes sociales.

Mario Irivarren califica a Vania Bludau como una mujer empoderada. (Foto: Instagram)

