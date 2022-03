Junta de Vecinos: ¿Cuánto rating logró el capítulo que emocionó tanto al público?

Junta de Vecinos se posicionó en el segundo puesto de la lista de rating general. (Foto: Captura TV)

La teleserie Junta de Vecinos se ha llevado más de un aplauso por parte de los televidentes este último 09 de marzo con el episodio donde se visibilizó el amor gay entre dos de sus personajes masculinos principales interpretados por Fausto Molina y Emanuel Soriano.

Las imágenes en donde ambos se besan tras superar su nerviosismo, ha emocionado a miles de fanáticos pues ha logrado sobrepasar las barreras del amor clásico entre hombres y mujeres que se suele ver en los programas en horario familiar.

Es así como, la producción nacional se llevó la preferencia del público obteniendo 16.7 puntos de rating en Lima y 16.2 en Lima +6 ciudades . Según información difundida por Ibope media, la teleserie se posicionó en el segundo puesto de la tabla general del rating.

Cabe resaltar que la escena se ha llevado el reconocimiento de miles de usuarios que no dudaron en pronunciarse en redes sociales felicitando a la producción y a los guionistas por el gran paso que había dado la actuación peruana.

‘Junta de Vecinos’ visibiliza el amor gay en su reciente capítulo

RATING DE OTROS PROGRAMAS

Maricucha - América TV (16.6 puntos)

América Noticias - América TV (13.8 puntos)

Esto es Guerra - América TV(16.8 puntos)

Los Milagros de la Rosa - América TV (10.3 puntos)

Magaly TV La Firme - ATV (10.7 puntos)

Andrea - ATV (8.5 puntos)

Dr. Milagro - Latina (5.4 puntos)

Yo Soy, Nueva Generación - Latina (6.6 puntos)

La Banda del Chino - América TV (8.9 puntos)

Amor y Fuego - Willax TV (1.9 puntos)

ELENCO

Cynthia Klitbo como Genovena de la Colina.

Bárbara Torres como Graciela “Chela” Chumacero de Domínguez.

Andrés Wiese como Sebastián.

Miguel Iza como Pachuco Domínguez.

Sergio Galliani como Américo Collareta.

Karina Jordán como Natalia.

Nacho Di Marco como Benjamín.

Priscila Espinoza como Micaela.

Bernardo Scerpella como Kevin Domínguez.

Ximena Palomino como Lucía.

Lilian Schiappa como Verónica.

Fausto Molina como Jota.

Michelle Soifer como Danitza.

Claudio Calmet como Alonso.

Almudena García como Martina.

CYNTHIA KLITBO ENAMORADA DE SU PERSONAJE

La actriz mexicana Cynthia Klitbo es uno de los personajes principales de la teleserie Junta de Vecinos y señaló que venir a trabajar en Perú es un sueño cumplido. Asimismo, resaltó que la prepuesta llegó en el momento indicado, pues ya no tenía ningún compromiso con Televisa.

“Tuve la oportunidad de venir a trabajar acá y para mí era un sueño y se cumplió”, dijo la artista, quien contó que ya había venido a Perú cuando promocionaba la telenovela “La Dueña”, en los 90.

“Ya había venido antes y me enamoré perdidamente del Perú. Me maravilló no solo la historia, sino su cultura, su gente, la comida”, dijo.

Respecto a Genoveva de la Colina, su personaje en la producción de Miguel Zuloaga; la actriz lo calificó como el mejor que le ha tocado en sus 40 años de trayectoria.

“Es el personaje más lindo que me han dado en toda mi vida porque es entrañable y estoy perdidamente enamorada de ella”, confesó.

