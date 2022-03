Hernán Condori: acusan al ministro de Salud de armar un “show mediático” al cargar a una bebé enferma

Hernán Condori acusado de armar un show usando una menor de edad enferma. Foto: Presidencia

La mañana de este miércoles, ocurrió un hecho considerado como ayuda social, pero que no dejó de ser llamativo por las formas. El presidente de la República, Pedro Castillo, trasladó a Lima a una menor de once meses de nacida, quien presenta múltiples enfermedades y necesita atención médica especializada de urgencia.

El hecho ocurrió durante la agenda de trabajo que cumplió el mandatario en el distrito de Mala, en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Fue en atención a un llamado de los padres de la menor, Walter Delgado Condorachay y Jenny Rosas Saavedra.

Frente a ello, el jefe de Estado dispuso el traslado de la familia a Lima en un helicóptero del Ejército. La aeronave aterrizó en Palacio de Gobierno. Allí, la menor fue recibida por el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori. Posteriormente, los padres y la bebé fueron trasladados en una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que partió con destino al Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en Breña.

La menor presenta un cuadro de hipotonía muscular, paladar hendido y malformaciones congénitas, de acuerdo con lo señalado por su madre.

REACCIONES

No pasó mucho tiempo para que las redes sociales se llenen de comentarios sobre el hecho. La mayoría fueron críticas al ministro Condori por lo que consideran usar a la menor con fines políticos. Recordemos que el titular del Minsa está próximo a ser interpelado en el Congreso.

“Qué asco me dan, utilizar la salud del paciente. Condori no tiene ética médica. Hay protocolos para movilizar pacientes, si son referidos de emergencia los lleva el SAMU hasta la institución correspondiente de referencia, no el ministro”, comentó una usuaria.

Otra persona indicó: “Que patético ver al primer mandatario y a Condori usar a un niño enfermo con cálculos meramente políticos”. Mientras que otro usuario dijo que les debería dar vergüenza “utilizar a niños con fines políticos o para intentar mejorar su imagen”.

Mientras que otro tuitero buscó ponerle algo de humor a la situación: “Solo hay una razón para que el ministro de Salud Condori haya montado tal puesta en escena.... Bebió demasiada agua arracimada”.

En la misma línea, una usuaria de Twitter indicó que vender ‘agüita arracimada’ hasta se podría perdonar, pero no usar a un menor de edad para fines políticos. “El show mediático de Pedro Castillo y el ‘salvador’ ministro de Salud Hernán Condori. Mientras los padres claman por ayuda médica, Condori busca las cámaras. Velar por la salud de todos los peruanos no se necesita hacer populismo, con la salud delicada de una niña”.

Un usuario hace una pregunta válida, ¿no era mejor que el helicóptero fuera al helipuerto del Hospital el Niño y no a Palacio de Gobierno? “Encima, el presidente y el ministro atienden a la niña en persona y delante de las cámaras. Con mayor razón censuren a Hernan Condori”.

“Pedro Castillo y Hernán Condori han utilizado a una niña con diversas enfermedades como parte de un show político. Nunca hubo necesidad de exponerla de esa manera”, sentenció un tuitero.

