Pedro Castillo ayuda en el traslado a Lima de una niña de 10 meses con males congénitos

Alrededor de las 10:30 a.m. se vio una ambulancia llegando a Palacio de Gobierno, y a su vez la llegada del ministro de Salud, Hernán Condori. Se habría estado coordinando el traslado de un neonato en estado crítico de salud desde Cañete a un establecimiento de salud en la capital.

El ministro de Salud llegó en simultáneo con la ambulancia y se quedaron esperando a las afueras del establecimiento, sin ingresar. Tiempo después se conoció que el Presidente de la República, Pedro Castillo, había regresado de Cañete, donde venía inspeccionando centros de salud y educación en Malta, acompañado de una pequeña que necesitaba atención médica.

No se especificó por qué la transportaron a Lima y no un centro de salud en la jurisdicción donde se encontraba, o por qué el traslado no se hizo desde el mismo hospital en Cañete.

A su llegada, el ministro Condori revisó a la menor con un estetoscopio. Luego, cargó al bebé de 10 meses e ingresó en la ambulancia con la madre y padre.

Se informó que la bebé padecía de males congénitos y, según se señala en medios, el presidente habría sido conmovido por la historia, de modo que los trasladó en el helicóptero presidencial.

Castillo luego procedió a saludar a las personas a las afueras de Palacio.

El mandatario se encontraba en Cañete y realizó una visita de inspección al centro de salud de Mala. Además, rindió declaraciones públicas durante la inauguración del colegio “Dos de Mayo” en Mala.

SE REFIRIÓ A LA OPOSICIÓN

El mandatario hizo referencia a la oposición, cuando hizo referencia a un grupo reducido de personas que reclaman desde sus curules, cuando ellos salen a caminar por el país. Antes de ello, se refirió a los problemas de infraestructura, derechos laborales con docentes y personal de salud, y también la condición de trabajo de los agricultores.

“Eso hemos venido a corregir. Y cuando venimos a corregir y cuando caminamos en las espinas, en las piedras, en la lluvia, hay otros que - los que nunca lo hicieron - hoy sale un pequeño grupo, cuidando su curul, con papeles en alto, diciendo ‘Están haciendo otra cosa’. Acompáñenos, mójense, caminen con nosotros. Lo que ustedes piden dentro de la curul, díganlo en el pueblo, en las calles, en las plazas”, dijo en su discurso frente a la población.

También se refirió al problema de la anemia y desnutrición en menores.

“Esos problemas jamás le interesó a esta vieja clase política tradicional porque no son del pueblo, no marchan, no forman colas, no se vacunan acá en el pais, no caminan al mercado del pueblo”, afirmó el mandatario.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El pleno del Congreso de la República le otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres. La votación registró 64 votos a favor, 58 votos en contra y dos abstenciones.

En una sesión de nueve horas, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expuso la política general del gobierno y varios ministros de Estado respondieron a las preguntas de los parlamentarios. Asimismo, Torres aseveró que el Gobierno escuchará y hará las correcciones que deban realizarse. También invocó a generar consensos en bien del país.

Esta es la tercera vez que el Parlamento le aprueba la confianza a un gabinete bajo el mandato del presidente Pedro Castillo. En el primer gabinete liderado por Guido Bellido, el Congreso le concedió la confianza con 73 votos a favor y 50 en contra. Mientras que Mirtha Vásquez obtuvo una votación de 68 a favor y 56 en contra.

