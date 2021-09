Esto es Guerra: Milett Figueroa defiende a La Academia de las críticas y dice que es una producción de calidad

Milett Figueroa es parte de La Academia. (Foto: Instagram)

Luego que La Academia, de Esto es Guerra, fuera duramente criticada por los usuarios de las redes sociales, Milett Figueroa no dudó en defender a las producción e indicar que es de calidad.

Como se recuerda, Milett Figueroa apareció como actriz en La Academia. Aquí la joven interpreta a la pareja de Patricio Parodi.

“Me siento súper bien con la producción, lo están haciendo tal cual una serie de verdad y me encanta porque la calidad está increíble, el video, la fotografía. Y bueno, es importante que le den la oportunidad a los chicos para que puedan expresar su talento” , señaló Milett a América espectáculos.

“Yo no sabía el personaje que sería, solamente me dijeron que era la ex de Patricio”, acotó la modelo.

Milett Figueroa encuentra a Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose. (Foto: captura de América TV)

ESTA SOLTERA

Milett Figuera indicó también que por ahora está preocupada en su crecimiento profesional y que está soltera. “He salido con alguna persona, pero la verdad es que ahorita estoy concentrada en mí. Cuando estás sola, es muy difícil que quieras estar con alguien cuando aparece. Me he vuelto bastante exigente, de hecho con los años uno se vuelve más exigente y aprende a apreciar la soltería”, detalló.

¿DE QUÉ TRATA EL PRIMER EPISODIO DE LA ACADEMIA?

La Academia es el nuevo reality de Esto es Guerra, estrenado el pasado 21 de septiembre de 2021. Aquí los integrantes del programa debutan en la actuación y cuentan una historia al estilo de la serie española Élite, donde ocurre un accidente en medio de un evento social.

El primer episodio transcurre durante la fiesta bienvenida a “los nuevos”, integrado por Allison Pastor, Elías Montalvo, Alejandro Pino ‘El Chocolatito’ e Ignacio Baladán. Todos ellos quedan empapados como parte de una broma pesada de “los antiguos”. Sin embargo, Elías Montalvo termina vengándose de Mario Hart y le hace lo mismo.

En este capítulo, Pancho Rodríguez le reclama entre besos a Rosángela Espinoza por qué deben ocultar su relación, mientras son observados a los lejos por una enfurecida Tepha Loza, quien los graba para vengarse de ellos.

Como escena final, Patricio Parodi y Luciana Fuster se esconden de sus amigos para compartir un apasionado beso, pero terminan siendo descubiertos por Milett Figueroa.

Elías Montalvo se venga de Mario Hart. (Foto: América TV)

CRÍTICAS HACIA LA ACADEMIA

Antes de su estreno, La Academia fue duramente criticada en redes sociales por vestir a sus integrantes con uniformes de colegio muy parecidos a los de Élite, serie juvenil de Netflix.

Además, los usuarios no perdonaron que los chicos reality interpretaran a jóvenes con útiles escolares y mochila en el video promocional, ya que la mayoría de ellos superaban los 30 años de edad.

Tras el estreno del primer episodio, Magaly Medina aconsejó a Esto es Guerra continuar emitiendo la reconciliación entre Melissa Loza y Tepha Loza, ya que eso sería más interesante que el reality juvenil.

“Esto está mejor que ese reality feo (La Academia) que están haciendo todos los días, donde lo mandan a chapar. Este les salió mejor”, dijo entre risas en Magaly TV, La Firme.