Acertijo visual: en la imagen de la reunión, ¿la joven está tomando café o refresco?

¿Qué está tomando Ester: café o refresco? El acertijo lógico viral para usar la mente. (Foto: Genial.Guru)

Este año todos queremos saber que sucederá en los próximos meses del 2022. Los acertijo virales tienes niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complicados y que llegan a un nivel profesional y ese es el que te traemos el día de hoy. Uno entretenido para refrescar la mente.

La siguiente prueba psicológica elaborada por genial.guru muestra a tres personas tomando refresco. La persona que se encuentra en el medio se llama Ester, pero no sabemos qué esta consumiendo. Estela, Evelyn, Elena, Eva, Elsa, Emma y Ester están compartiendo una tarde de amigas, bebiendo algo, aunque no todas lo mismo. ¿Qué bebe Ester? ¿Café o refresco?

Ese es el reto que deberás superar en esta prueba psicológica en donde aplicarás tus habilidades cognitivas para conocer si estas hechos para estos retos virales. Tres amigas están tomando refresco, otras están con el café, sigue a detalle la imagen para encontrar la respuesta. Buena suerte.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta aquí, es porque no lograste resolver el acertijo en la reunión de las chicas. Pues no era tan difícil de darse cuenta, Ester está tomando café ya que la letra E aparece dos veces en el nombre de Ester, al igual que en los demás que toman café. Solo había que fijarse en las letras, no en otros detalles minuciosos como otros retos virales.

Esa era la solución, para que tomes en cuenta en una nueva oportunidad ya que estas pruebas también eran utilizadas durante el colegio en clases de letras. Ponte a prueba en nuevos retos psicológicos para seguir adelante con tus objetivos. No olvides compartirlo con tus amigos o familiares para refrescar la mente en tiempos de pandemia.

Solución del acertijo lógico viral: según su nombre, Ester está tomando café. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

