María Pía Copello y la vez que dijo que dejaba la conducción de Esto es Guerra por sus hijos

María Pía Copello regresó a la conducción de Esto es Guerra tras estar poco más de tres años alejada del reality. Si bien, se le ha visto esporádicamente en el programa durante el 2021, fue recién que el primero de marzo del presente año volvió como la conductora oficial junto a Johanna San Miguel.

Su retorno causó sorpresa entre sus seguidores y televidentes, pues ella decidió dejar de conducir EEG en el 2018 para pasar más tiempo junto a su familia. En aquel momento, Mathía Brivio era su compañero y entre lágrimas se dijeron adiós.

Según contó la presentadora de televisión, su presencia en el programa fue “como jugando” ya que en enero del 2015 condujo por unos días. Sin embargo, todo pareció indicar que se ganó el corazón del público y fue convocada para quedarse permanentemente. Esto ocurrió en agosto del mismo año.

Tras estar tres años a la cabeza de los combatientes, la animadora infantil anunció en diciembre del 2018 cuando el reality se encontraba culminando con su temporada número 6 que daba un paso al costado, pues su familia necesitaba de ella.

“He estado muy triste los últimos días, efectivamente, comenzó mi aventura aquí en EEG como jugando. Cuando llega la llamada inesperada de Peter y Mariana, que querían que conduzca el programa”, comenzó diciendo en vivo entre lágrimas.

“Yo le dije a Peter (Fajardo) desde ese momento que me quedaba solo cuatro meses, que no podía más porque el horario era muy complicado para mí por mis hijos, yo tengo tres hijos chicos, de 10, 8 y 4 años”, agregó con la voz entre cortada.

Asimismo, explicó el motivo por el cual decidió quedarse durante varios años en EEG. “Me quedé cuatro años en EEG porque me enamoré del programa, me enamoré de la gente que estaba aquí y la verdad me hicieron sentir sumamente cómoda, y es por eso que decidí quedarme todo este tiempo, pero lamentablemente mis hijos me necesitan”.

Además, confesó que sus tres menores hijos le pedían que esté en casa más tiempo. “Para mí es un horario complicado, ellos quieren que esté en casa, han hablado conmigo. Mi familia en general me necesita y tenía que tomar la decisión”.

Finalmente, se dirigió directamente a Mathía Brivio para decirle que espera que su reemplazo lo haga muy feliz. “Estoy segura de que la persona que vendrá va a hacer tus días tan felices como los hice yo”.

Luego de su despedida, se pudo ver a María Pía Copello incursionar en las redes sociales convirtiéndose en una influencer y Tiktoker reconocida nacionalmente. Además, se le ha visto conducir pequeños eventos e incluso incursionó en la música lanzando dos temas.

SU RIVAL SERÁ JOHANNA SAN MIGUEL EN EEG 2022

María Pía Copello sostuvo que conoció bien a Johanna San Miguel cuando estuvo a cargo de la conducción durante una semana mientras reemplazaba a Gian Piero Díaz. Ella señaló que se lleva bastante bien con la actriz y que durante las competencias cada uno de ellas defenderá a su equipo.

“Yo tengo mi carácter y Johanna también, así que cada quién va a jalar para su equipo. Ya antes me enfrenté a Mathías (Brivio)”, mencionó la infuencer sobre su compañera de trabajo.

“Siento que Johanna puede ser más sarcástica y peleona que Mathías, eso es lo que me va a costar pero, siempre con respeto, yo no me voy a quedar callada porque defenderé a a mi equipo con uñas y dientes, eso es lo que he hecho siempre”, puntualizó.

