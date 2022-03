Verónica Linares cuenta cómo se “pulverizó” el hueso del brazo: “Llegué al canal enyesada y todos se empezaron reír”

Verónica Linares tiene que estar enyesada por un lapso de 3 meses. (Foto: YouTube)

Verónica Linares, conductora del noticiero de ‘América Noticias, edición matinal’, viene trabajando desde hace unos días con el brazo enyesado, a lado de su compañero Federico Salazar. Tras verla en esa condición, son muchos los seguidores que le han preguntado cómo ocurrió su aparatosa caída. Es así que decidió responder a través de su cuenta de YouTube, La Linares.

En lugar de entrevistar a alguien, esta vez se dedicó el espacio para sí misma, además, respondió lo que tanto le pregunta su público. En primera aclaró que su caída no fue dentro de su casa, sino en la calle mientras corría en el parque. Incluso, se animó a mostrar el preciso lugar donde se cayó.

La periodista contó que empezó corriendo por una parque pequeño y cercano a su casa, sin embargo, se le ocurrió apostar por uno más grande. “Es fue mi error”, remarcó Linares.

Verónica Linares cuenta cómo sufrió su aparatosa caída. (Foto: Verónica Linares IG)

Lo que nunca imaginó es que la vereda de este parque tenía un desnivel, el cual ella no pudo esquivar por estar concentrada escuchado las noticias a través del celular. Sin embargo, eso no fue todo, pues con el fin de proteger su celular, hizo que su brazo recibiera el golpe. Una decisión terrible, ya que todo su peso recayó en su miembro superior.

“Estaba abstraída de la realidad y no me di cuenta de que me caí hasta que estaba en el piso. Allí me saqué la mugre, me tuve que levantar y hasta sentí náuseas”, contó Verónica mientras señalaba el lugar, que precisamente tenía un desnivel de dos dedos.

La periodista se animó a mostrar placas y contó que se fracturó el radio superior. El médico le dijo que su hueso estaba “pulverizado”. Tras ser enyesada, la conductora regresó a su trabajo, y lejos de recibir consuelo de parte de sus compañeros, fue víctima de burlas.

“Mi fractura en lugar de generar lástima y compasión, todo el mundo se ha burlado de mi. Yo no entiendo por qué”, señaló entre risas, que toma a bien las ocurrencias de sus compañeros, pues también se califica como una persona “pesada”.

“Yo llegué al canal en la madrugada, así (mientras se señala), sin casi moverme bien. Y todo el mundo se empezó a reír. Y yo decía por qué se ríen. Decían: ‘ah, no has metido la pata, has metido la mano jajaja’. Yo soy bien pesada la verdad y molesto a todo el mundo, y este es el momento preciso, según mi propio hijo, para que todo el mundo pueda vengarse de mi y lo han conseguido”, contó.

“También me han dicho ya estás vieja, no debes hacer ejercicio. Bueno, igual voy a salir a correr, cuando me cure, que espero que sea lo antes posible. Pero eso es lo gracioso o fatal, no sé, la gente se burla de mi, no se compadecen, es una realidad”, cuenta como anécdota.

Verónica Linares aprovechó también este video para agradecer a sus seguidores de YouTube, pues ya pasó los 10 mil suscriptores. “Muchas gracias, estoy muy atenta a las cosas que piden. Gracias, vamos a seguir haciendo esto porque me gusta, porque es divertido, y además me gusta que a ustedes les guste”, concluyó la periodista, quien destacó que es la primera vez que dedica un programa suyo para hablar de las cosas que pasan en su vida. Sin embargo, si este video llega a gustar, no descarta seguir haciéndolo.

