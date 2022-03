Gisela Valcárcel llora y responde por primera vez a Jorge Pozo: “Yo nunca podré ser el padre de Ethel, pero hice todos los intentos”

Gisela Valcárcel habla por primera vez de Ethel Pozo. (Foto: América TV)

Este 8 de marzo, Gisela Valcárcel concedió un enlace con el programa América Hoy, espacio de su hija Ethel Pozo. La conductora de TV resaltó la labor de muchas mujeres como madres por el Día Internacional de la Mujer, además de darse un tiempo para hablar de la aparición de su expareja Jorge Pozo, quien contó detalles sobre su historia con la blonda animadora en una extensa entrevista para Amor y Fuego.

Como se recuerda, el hombre en cuestión fue bastante criticado tras aparecer después de más de 30 años en la vida de Ethel para “limpiar su nombre” y pedir una pensión. Ethel Pozo señaló en aquel momento que estaba dedicada a sus hijas y que Gisela Valcárcel era madre y padre para ella.

Por su parte, Gisela Valcárcel usó sus redes sociales para agradecer el apoyo y mensajes de su público, evitando ahondar en el tema. En esta ocasión, la animadora fue mucho más directa.

“Agradezco que se me sienta valiente, pero quiero decir que no hay valentía sin miedo. Quiero darle las gracias a Dios y el país en que he nacido. Tú has sido. (...) Quiero agradecer a todos y todas la solidaridad que en los últimos días he sentido, hace años pensaba que si un día la gente sabía mi historia, una parte de min historia. (Porque) Se dice que yo lo he contado todo y no es verdad. Me he guardado muchas cosas para mi intimidad, y siempre pensaba de que si la gente conocía más de tu nacimiento, Ethel, me decía: ‘un día servirá para unirnos’” , empezó la conductora de TV entre lágrimas.

“Aunque pensé que ese día no tenía que llegar, finalmente, alguien decide hacer las cosas que hizo (..), quiero agradecer la solidaridad que hemos sentido, si Ethel y yo no hablamos es por algo. De qué fe estaría hablando si yo respondo a todos con la misma moneda. Hoy Ethel está tranquila, yo también, y sobre todo agradecida por la solidaridad” , acotó.

Asimismo, resaltó que Ethel Pozo y sus nietas saben toda la verdad de su historia, la cual ha preferido callar por respeto a su privacidad.

“Esto no es escondido ni para Ethel, ni para mi, ni para mis nietas. Al contrario, solamente es parte de nuestra intimidad. Pero saben, y esa intimidad nos ha permitido ser fuerte en la unión que tenemos. Todo pasa por algo, y no es lo mismo hablar a mi edad que hablar a los 16 o 17 años. Yo recuerdo mis pedidos a Dios y esas ganas de salir (adelante)”, recordó la conductora de TV.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo lloran juntas tras aparición de Jorge Pozo. (VIDEO: América TV / América Hoy)

“JAMÁS PODRÉ SER EL PADRE DE ETHEL POZO”

En otro momento, presentadora de Reinas del Show se refirió a las palabras de Ethel Pozo cuando le preguntaron por Jorge Pozo. Aquí la conductora de América Hoy señaló que su padre y madre era Gisela Valcárcel.

“Estar sola es un camino un poco más difícil, pero a veces debemos medir nuestras fuerzas y decir puedo sacar este barco adelante. En mi caso, nunca tuve opción, mi única opción que vi era sacarlo. (...) Como lo decía Ethel, ella solo me vio a mi, por su puesto que yo soy su madre, nunca podré ser su padre, pero he hecho todos los intentos como toda mi familia para que ella sea educada en un ambiente de amor. Sabes, ningún niño merece ver a sus padres pelear”, señaló.

“En el Día Internacional de la Mujer yo no estoy promoviendo divorcios, solo digo, tenemos que ser felices, y la paz no tiene precio, se los digo a estas alturas de mi vida. A veces uno debe tomar decisiones difíciles, pero las debe tomar”, acotó la exvedette, quien tuvo el total respaldo de Ethel Pozo, su hija.

