Selección peruana: Paolo Guerrero habló sobre su recuperación y las opciones de llegar a los duelos por Eliminatorias

Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico de la selección peruana con 39 tantos. | Foto: Getty Images

La selección peruana tiene dos complicados partidos en las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Ambos definirán las opciones que tiene la ‘bicolor’ de poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. Justamente, uno de los jugadores que ha hecho falta ha sido Paolo Guerrero, quien se viene recuperando de una lesión en la rodilla derecha y habló con un medio nacional sobre su puesta a punto.

“ Estoy muy bien, entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me sienta mucho mejor. Ahorita me siento muy bien. Eso es lo único que puedo decir ahora”, comentó el delantero en declaraciones para el periodista Jampool Cuadros del programa deportivo ‘Fútbol en América’ de América Noticias.

Guerrero ha venido realizando la última fase de su recuperación en la Videna, centro de entrenamiento de la ‘bicolor’. En ella, en colaboración con los fisioterapeutas de la selección y el que contrató a modo personal, ha realizado diversos trabajos para que pueda estar en las mejores condiciones en su regreso a las canchas.

Previamente, el ‘Depredador’ tuvo un viaje a Estados Unidos, específicamente a Denver, Colorado, en donde se vio con un médico especialista para ver cómo iba su evolución. De esto también se refirió: “ Sirvió mucho. Ahora me mantengo entrenando fuerte. Estoy haciendo trabajos en el campo, pero poco a poco. Seguramente me sentiré mejor con el pasar de los días”.

Pero para llegar a esta etapa, estuvo preparándose con un kinesiólogo argentino de nombre Rodrigo Araya, con quien trabajó desde diciembre a distancia y en enero de forma presencial para ayudar al jugador en sus actividades de recuperación.

El hecho de que haya empezado los trabajos en campo indica que hay una clara mejoría en su rodilla, pero tomando en cuenta que restan 17 días para el duelo más cercano ante los ‘charrúas’ en Montevideo, podría ser un indicador que no llegaría de la mejor manera. Sobre todo, teniendo en cuenta que sigue sin recibir el alta médica. “Aún no la he recibido (alta médica). Estoy entrenando bien y espero en poco tiempo volver a jugar fútbol. Eso es único que te puedo decir”, señaló.

Parte del entrenamiento que realizó Paolo Guerrero en Videna. | Foto: Instagram Paolo Guerrero

PRESENCIA EN CONVOCATORIA

Otro punto para tomar en cuenta es que la lista de convocados saldrá este viernes 11 de acuerdo con la información que brindó Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en una entrevista para RPP hace una semana. Por tal motivo, quizás podría integrar la lista preliminar para que Ricardo Gareca lo evalué en el transcurso de las próximas semanas. “Vamos a ver cómo me siento en los próximos días. Las próximas semanas van a ser muy importantes” , contó el exatacante del Bayern Múnich de Alemania.

Todos los tiempos quedan muy ajustados y, en el peor de los casos, podría ser considerado en la convocatoria a modo de apoyo y soporte al plantel de la ‘blanquirroja’ que tiene las chances intactas y depende de sí misma para tentar un cupo a la Copa del Mundo.

PRÓXIMO EQUIPO

Por último, Paolo tuvo palabras acerca de su futuro. Y si bien no dio detalles, el hecho de ser jugador libre le otorga más oportunidades de escoger un equipo. Esto teniendo en cuenta que el mercado de pases en Perú vence este martes 08 de marzo y su nombre sonó fuerte para llegar a Alianza Lima. “Tengo tiempo para elegir a qué fútbol, a qué campeonato, a qué liga puedo ir” , sostuvo.

A sus 38 años aún le quedan algunos más de fútbol, aunque el hecho de disputar su segundo Mundial de forma consecutiva tras Rusia 2018 sería una motivación para que, de lograr la clasificación, apunte llegar a dicho enorme evento deportivo.

El delantero de la 'bicolor' viene tratando su puesta a punto en la Videna, pero espera estar pronto de regreso a las canchas. | Video: 'Fútbol en América'

SEGUIR LEYENDO