Perú vs Uruguay: Conoce la fecha de la convocatoria e inicio de entrenamientos previo a las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs Uruguay: La selección peruana se prepara para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay que decidirá la clasificación a la Copa del Mundo.

En ese sentido, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, dio a conocer el cronograma de actividades de la selección peruana previo a la jornada 17 y 18 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En primera instancia, se confirmó que las cartas de reserva referidas a la convocatoria de los futbolistas peruanos que militan en el exterior serán enviadas a sus respectivos clubes hasta el próximo viernes 4 de marzo. La comunicación con los equipos, según las normas FIFA, es la solicitud y aviso de la citación a un jugador previa a la lista final de convocados.

Posteriormente, el viernes 11 de marzo a través de una conferencia de prensa, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dará a conocer la convocatoria para los partidos ante Uruguay y Paraguay.

Asimismo, con miras al partido del jueves 24 de marzo entre Perú y Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, García Pye anunció el inicio de entrenamientos con los futbolistas de la Liga 1 una semana antes de la citación oficial que corresponde al periodo FIFA de la Eliminatoria. “El envío de las cartas será hasta este viernes. Ya la siguiente semana, el 11 de marzo, se dará a conocer el nombre de los convocados en conferencia de prensa”, afirmó el directivo de la FPF en declaraciones a Rpp.

“A partir del 14 de marzo se trabajará con los seleccionados locales. La próxima semana en conferencia de prensa sabremos los convocados y luego de eso evaluaremos en qué fechas exactas llegará cada uno, en qué horarios y en qué ciudades van a hacer escala en caso sea necesario”, agregó García Pye en entrevista con Gol Perú.

García Pye informó sobre el itinerario previo al partido Perú vs Uruguay: “Siempre falta afinar algunos detalles, pero básicamente lo más importante está ´ok’. Tenemos listo el lugar de concentración y entrenamiento. Hemos visitado el estadio Centenario. Todo está encaminado con la gente de Uruguay con el profesionalismo de siempre. Está planificado salir el 22 (marzo) por la tarde, luego de la cena a descansar. El 23 se entrena en la mañana y el 24 después del partido salimos directamente al aeropuerto para llegar cuanto antes a Lima para quedar concentrados para el siguiente partido”, apuntó.

Por el momento, el comando técnico y el plantel de jugadores no han contemplado el reconocimiento del campo de juego del estadio Centenario previo al partido por la penúltima fecha de las clasificatorias. “Vamos a entrenar al Parque Central, estadio de Nacional de Uruguay, que está cercano al hotel y al estadio puede ser que alguien vaya a revisar como está el campo o los vestuarios, pero el entrenamiento por un tema de los tiempos que otorgan lo hacemos en otra cancha”.

ENTRADAS PARA EL PERÚ VS URUGUAY

Sobre la polémica por el precio de las entradas para el partido entre Perú y Uruguay en Montevideo, García Pye fue cauto al referirse al tema. “El tema de las entradas se manejan a nivel dirigencial. Sé que hay una cantidad determinada para hinchas peruanos en Montevideo, cerca de dos mil espacios. Sé que los hinchas peruanos van a tener el ingenio y ganas de estar en el estadio Centenario”.

Otro detalle que se conoció por García Pye fue el trabajo previsto para el jugador de la selección peruana Yoshimar Yotún, que todavía no cuenta con club y trabaja en las instalaciones de la Videna para mantener la forma física. “El comando técnico está buscando la mejor forma de neutralizar la situación de Yotún al no tener club. Buscar que tenga actividad con balón. En caso no consiga equipo, habría que activar nuevamente su seguro”.

AFORO DEL ESTADIO NACIONAL PARA EL PERÚ VS PARAGUAY

Tras el partido con Uruguay, la selección peruana cierra las clasificatorias y se juega su última chance para obtener un lugar en el Mundial de Qatar 2022 o la posibilidad de jugar el repechaje. Por el momento, se aspira a tener un aforo del 100% en el Estadio Nacional.

“Las personas que se encargan de solicitar los permisos trabajarán sobre la base para que se otorgue el máximo de aforo en el Estadio Nacional. No creemos que haya ningún inconveniente. Aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el aforo. Vamos a esperar que pueda ampliarse de cara al encuentro ante Paraguay”, informó.

EL REPECHAJE PARA QATAR 2022

La selección peruana podría clasificar al repechaje mundialista entre la Confederación Sudamericana de Fútbol y su similar de Asia. En ese sentido, García Pye dio por descontado que se dispute en Qatar. “Respecto al repechaje hay que esperar una confirmación oficial. Pero al parecer sí será en Qatar, más allá de que haya comunicación oficial. Aparentemente ya está decidido”.

