Néstor Bonillo elogió el gran rendimiento de Christian Cueva: “Él lo provocó, no es espontáneo”

Néstor Bonillo destacó la figura de Christian Cueva por su excelente presente futbolístico.

Christian Cueva es uno de los jugadores más influyentes que tiene la selección peruana. Su aportación va desde la creación de juego hasta la faceta goleadora, en la que ha venido destacando en las presentes Eliminatorias Sudamericanas con 5 anotaciones. Además, en Al-Fateh también es titular indiscutible. Justamente, Néstor Bonillo se refirió al gran momento que vive el jugador nacional.

“ Él provocó este rendimiento, no es espontáneo. Y lo digo porque decidió llevarse a una persona que lo entrena por fuera del club, le da un entrenamiento adicional. José (Neyra) vino y nos reunimos en mi casa, hablando un poco sobre las características de Cueva e hizo un gran trabajo con él. Christian asumió la responsabilidad de ponerse en el mejor estado de forma y lo logró”, comentó el preparador físico de la ‘bicolor’ en una entrevista para el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Todo empezó cuando en enero del 2021 dejó el Yeni Malatyaspor de Turquía para cambiar a un país con unas culturas totalmente distintas como Arabia Saudita, y fichar por Al-Fateh. Un lugar donde el fútbol viene creciendo enormemente y que contratan constantemente jugadores de Europa. Además, el tema económico no es para dejarlo de lado y tiene una enorme importancia a la hora de decidirse por un equipo.

El preparador físico de la selección peruana tuvo palabras hacia el volante de la 'bicolor', reconociendo su importancia en el equipo. | Video: ESPN Perú

CAMBIO RADICAL

Desde que llegó al Medio Oriente, la vida de Cueva cambió radicalmente. Y es que si antes estaba involucrado en temas extradeportivos que mancharon su imagen considerablemente, estas noticias fueron cambiando de a pocos. En parte, el respaldo recibido por Ricardo Gareca provocó que se mantenga en la selección pese a que muchos hinchas y periodistas pedían su salida por mal ejemplo/conducta .

Además, como bien comentó Bonillo, ‘Aladino’ se llevó a un entrenador que trabaja en nuestro país como José Neyra a Arabia Saudita. Esto con el objetivo que lo ponga a punto físicamente y complemente los entrenamientos que realiza con su club . En ese sentido, mediante las redes sociales del mismo José se puede apreciar cómo Cueva entrena fuerte, tanto en sesiones en un gimnasio montado en su propia casa, como en una cancha.

El entrenador personal grabó los entrenamientos que ha realizado con el volante de la 'bicolor'. | Video: Facebook Jose Neyra

CONSECUENCIA DE LOS ENTRENAMIENTOS EXTRAS

El excelente momento que vive Christian Cueva, tanto en la ‘blanquirroja’ como en Al-Fateh. De hecho, en el elenco nacional es el máximo goleador peruano de las Eliminatorias con 5 anotaciones en 15 partidos . En tanto, con el cuadro árabe anotó 16 goles y brindó 13 asistencias en los 36 encuentros que disputó hasta el momento .

De seguir así en las próximas semanas, Cueva llegaría, probablemente, en el mejor momento de su carrera como futbolista profesional con la consigna de aportar a la ‘bicolor’ en los duelos ante los ‘charrúas’ y ‘guaraníes’ por el proceso clasificatorio. Su presencia en el campo es fundamental.

AUSENCIA ANTE ECUADOR

Bonillo también tuvo palabras acerca de la ausencia que tuvo el volante peruano en el último duelo ante Ecuador en Lima. Aquel partido terminó en empate pero Cueva no pudo jugar por acumulación de tarjetas amarillas, lo cual hizo que el equipo se sintiera debilitado y no juegue como lo sabe hacer. Ante esto, el miembro del comando técnico dijo que: “Es más una pregunta para Ricardo (Gareca), pero siempre se extraña a todos los futbolistas que habitualmente nos acompañan . En la base tenemos muchos futbolistas que si no están se les extraña. Así que cuando Perú está con la mayor cantidad de futbolistas que nosotros tenemos, estamos con mejores posibilidades ”.

Sin embargo, ante los uruguayos contará con casi todos los elementos, a excepción de Raziel García, quien fue amonestado ante los ecuatorianos y se perderá este importante duelo en el Estadio Centenario.

