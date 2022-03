Perú vs Uruguay: confirman a ‘árbitro musculoso’ para importante partido en Montevideo por Eliminatorias Qatar 2022

Anderson Daronco, el 'arbitro musculoso', dirigirá el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022.

Poco a poco va quedando todo listo para el Perú vs Uruguay de la penúltima fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Ahora se dio a conocer la terna arbitral que estará en importante duelo que se jugará en Montevideo, el próximo jueves 24 de marzo.

A través de sus redes sociales, la selección peruana compartió el documento oficial de la FIFA donde detallan los nombres de los árbitros designados para el juego con los ‘charrúas’ por Clasificatorias Sudamericanas.

El juez principal será el brasileño Anderson Daronco, quien es popularmente conocido como el ‘árbitro musculoso’ por su imponente físico. Con 41 años y 1.88 m. de estatura, tendrá duro desafío en el Perú vs Uruguay, donde hay mucho en juego.

“No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón”, señaló a un medio local sobre su musculatura.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Fluminense v Santos - Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil - October 25, 2020 Referee Anderson Daronco reacts during the match REUTERS/Sergio Moraes

Anderson Daronco estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires, Kleber Gil, Luiz Flavio Oliveira, Wagner Reway y Rodrigo Dalonso. Asimismo lo ayudarán el argentino Hernán Maidana, el colombiano Óscar Astudillo y el venezolano Gilberto Velazco.

OFICIALES PARA EL PERÚ VS URUGUAY

- Árbitro / Anderson Daronco (Brasil).

- Árbitro asistente 1 / Bruno Pires (Brasil).

- Árbitro asistente 2 / Kleber Gil (Brasil).

- Cuarto árbitro / Luiz Flavio Oliveira (Brasil).

- VAR / Wagner Reway (Brasil).

- AVAR / Rodrigo Dalonso (Brasil).

- Asesor de árbitros / Hernán Maidana (Argentina).

- Comisario de partido / Óscar Astudillo (Colombia).

- Oficial de seguridad / Gilberto Velazco (Venezuela).

Comunicado FIFA sobre los árbitros del Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022.

La selección peruana marcha en la quinta casilla de las Eliminatorias Qatar 2022 con 21 puntos. Mientras que Uruguay es cuarto con 22 unidades. Ecuador es tercero con 25. Brasil y Argentina ya están clasificados al Mundial.

Luego de jugar con los ‘celestes’, el equipo de Ricardo Gareca cerrará con Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, donde se espera que pueda poner su nombre en Qatar 2022. El repechaje también es una opción para los peruanos.

OFICIALES PARA EL PERÚ VS PARAGUAY

- Árbitro / Fernando Rapaluni (Argentina).

- Árbitro asistente 1 / Diego Bonfa (Argentina).

- Árbitro asistente 2 / Maximiliano Del Yesso (Argentina).

- Cuarto árbitro / Fernando Espinoza (Argentina).

- VAR / Mauro Vigliano (Argentina).

- AVAR / Rodrigo Guarizo (Brasil).

- Asesor de árbitros / Héctor Baldassi (Argentina).

- Comisario de partido / Aldo Gioia (Uruguay).

- Oficial de seguridad / Pablo Vázquez (Argentina).

