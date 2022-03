Manifestantes retiran al alcalde Álvaro Paz de la Barra de la marcha por la vacancia contra Pedro Castillo | VIDEO

Alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, es criticado por organizar mitin durante la marcha por la vacancia de Pedro Castillo.

Tal como se había anunciado durante el transcurso de la semana, un grupo de ciudadanos se reunió en el Centro de Lima para protestar contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Dicha manifestación tenía como objetivo principal promover la vacancia del jefe de Estado y se esperaba la presencia de diversas personalidades de la oposición. Entre los políticos que se hicieron presentes en la Plaza San Martín , estuvo el alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra , pero su presencia no fue bien recibida por parte de los manifestantes.

Un video publicado en redes sociales muestra a Paz de la barra en un pequeño estrado desde donde pronunciaba un discurso frente a un grupo de seguidores. La opositora al gobierno, Vanya Thais, criticó el hecho desde su cuenta de Twitter. “Lo primero que hacen es lo que habíamos dicho que no se haría: armar un escenario para volverlo mitin. Todo esto para terminar en lo mismo”, se lee en su publicación.

La grabación registró la accidentada participación del burgomaestre de La Molina quien ante los intentos de dar su mensaje se topó con el rechazo de quienes lo rodeaban. En el video se logra oír a los asistentes abucheándole y gritando “¡Fuera!”.

Otra publicación muestra a Paz de la Barra caminando por la avenida Nicolás de Piérola a un par de cuadras de la plaza San Martín mientras es insultado por algunos asistentes a la marcha. Entre los diversos insultos que recibió se logra oír a una persona recordándole el caso de violencia familiar en el que se vio involucrado. “¡Golpeaste a una mujer!” es la frase que le repetían mientras se retiraba del centro histórico.

Según una publicación del portal Encauce, los ciudadanos que criticaron su presencia “no olvidan que (Paz de la Barra) fue el alcalde que mostró su respaldo a Pedro Castillo”. Cabe recordar que a pocos días de celebrarse la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo se reunión con diferentes alcaldes de la capital, entre ellos el de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (Ampe), Álvaro Paz de la Barra.

Dado que por aquellos días se desconocía quién sería el ganador definitivo de la Elección presidencial, Paz de la Barra fue duramente criticado por diversas figuras, entre ellos, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. “El proceso electoral sigue vigente. Hasta que se proclame un ganador, los alcaldes debemos ser neutrales. Se tiene que buscar la paz y la tranquilidad”, fueron las palabras del burgomaestre de Lima.

FUTURO POLÍTICO

Álvaro Paz de la Barra sería candidato a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales que se celebrarán a inicios de octubre de este año. Según una reciente encuesta de CPI, la máxima autoridad de La Molina aparece en el octavo puesto de las preferencias con tan solo 2.8% de respaldo de los encuestados. Frente a él están Daniel Urresti, Rafael López Aliaga, George Forsyth, Ricardo Belmont, Alberto Tejada, Edde Cuella y Ríchard Acuña.

Recientemente, Paz de la Barra fue blanco de críticas al proponer que a los ciudadanos extranjeros no se les permita brindar servicio de mototaxi, taxi ni delivery de forma temporal. La medida fue catalogada como xenófoba por diversos especialistas por perjudicar a una determinada parte de la población por su origen extranjero. Respecto a si considera que su planteamiento es discriminatorio, Paz de la Barra señaló que no va a permitir “que un 70% a 80% de extranjeros -porque no tenemos una buena política migratoria- esté justamente atentando todos los días contra nuestra tranquilidad”.

