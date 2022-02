Álvaro Paz de la Barra: escándalos y polémicas del alcalde de La Molina tras propuesta contra extranjeros

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en varias ocasiones ha sido cuestionado por la toma de decisiones y disposiciones como burgomaestre. En más de una oportunidad, ha sido protagonista de titulares en la prensa y no necesariamente por su trabajo, sino por los escándalos que lo han acompañado durante su gestión.

Un caso que muchos recuerdan, es cuando expuso su vida matrimonial con la ex conductora de televisión Sofia Franco, en donde ambos fueron denunciados por violencia física y verbal, pero misteriosamente el proceso no concluyó. Además, de involucrarlo sentimentalmente con la modelo Jamila Dahabreh.

A pocos días de despedir el mes de febrero, Paz de la Barra vuelve a generar controversias con su última propuesta en la que impediría el ingreso a los ciudadanos extranjeros que trabajen en deliverys, mototaxistas y taxistas -según él- a fin de descender la ola de delincuencia que aqueja a los pobladores de su zona.

“A nivel de derecho constitucional, existe la figura de la discriminación positiva, pero esto sería temporal. Aquí no hay un tema de xenofobia, aquí hay un tema de que no hay que trasladar el terror, el miedo de los peruanos y peruanas porque no existe una política migratoria, eso viene desde años atrás”, explicó el burgomaestre.

“Esto es medido en el tiempo, o sea mes a mes. No es que le estemos restringiendo el derecho a trabajar en cualquier actividad económica, sino en estas específicas, en en donde la criminalidad se va camuflando en la informalidad”, agregó.

A continuación te presentaremos algunas controversias en que se ha visto involucrado el alcalde de La Molina, quien además intenta llegar al sillón Municipal de Lima en estas elecciones 2022.

Alcalde de La Molina sugirió que ciudadanos extranjeros no tengan estos privilegios en su distrito. | VIDEO: Panamericana TV / Buenos días Perú

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA Y SU HISTORIA DE AMOR CON SOFÍA FRANCO

Era el 2011 y Álvaro y Sofía Franco cruzaron las miradas y de inmediato surgió el amor entre ellos. Meses después de comenzar el noviazgo llegó a la vida de la pareja su pequeño hijo Salvador. Sin embargo, no todo era color de color, ya que se conoció que Paz de la Barra fue ampayado saliendo una noche con su exnovia Pamela Verde, quien acusó a Sofía Franco de haberse metido en su relación.

Luego de superar este impase en la relación, deciden dar un paso más adelante y se comprometen para que en el 2018 se casen por civil.

Es ahí donde se conoce que ella acompañaba y ayudaba al alcalde en todo lo relacionado a su trabajo y gestión. “Siempre apoyo a mi esposo con el tema de sus responsabilidades y la labor social porque es lo que me corresponde como esposa y mujer, pero lo hago con gusto, con ganas y con amor”, manifestó Sofía en aquella época.

Sin embargo, lo más cuestionado de la pareja fue cuando se viralizó una serie de videos en donde aparecía Sofía Franco discutiendo con Álvaro Paz. Tras este momento tenso, ambos fueron conducidos a la comisaría del distrito. Se conoció que ambos se denunciaron por agresión física y verbal.

Lo que llamó la atención de muchos, es que tras las diversas peleas, decidieron retomar su relación y dejar de lado los escándalos.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA: “LA LEY NO ES IGUAL PARA LOS HOMBRES”

Al conocerse sobre la agresión física y verbal que protagonizaron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, el alcalde mostró su malestar por esta situación con la frase “la ley no es igual para los hombres”.

Ya que aseguró ante los medios de comunicación, que el apoyo siempre se da para las mujeres y que al hombre difícilmente se les cree cuando denuncian casos de violencia, agresión y maltrato.

Sin embargo, muchas personas han señalado al burgomaestre, luego que ante este enfrentamiento, la policía siempre estuvo a su disposición de él, mientras que cuando un ciudadano de a pie pide apoyo policial, este en varias ocasiones no es atendido.

RECHAZAN A ÁLVARO DE LA PAZ EN SJL: “VETE AGRESOR”

Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, visitó un asentamiento humano en San Juan de Lurigancho con la finalidad de hacer campaña política, pero no esperó que recibiría el rechazo de la gente, quienes le recordaron el escándalo de agresión que protagonizó con su esposa, Sofía Franco.

“Agresor, agresor, de esta gente se rodea Paz de la Barra, de gente agresiva que le gusta golpear. Paz de la Barra, San Juan de Lurigancho no te quiere por agresivo, golpeador de mujer, golpeador de mujeres”, se le escucha decir a los pobladores.

Frente a este escenario, Álvaro Paz de la Barra no tuvo otra opción que retirarse del lugar. “¡San Juan de Lurigancho no te quiere!, San Juan de Lurigancho no quiere a Paz de la Barra por agresivo, un hombre agresor que le gusta agredir a las mujeres”, le gritaron mientras se iba del asentamiento humano.

ALCALDE DE LA MOLINA CIERRA FRONTERAS

En marzo de 2020, tras la llegada del COVID-19 al Perú, el alcalde de La Molina no tuvo mejor idea que cerrar las fronteras de su distrito para evitar que los contagios se propaguen entre sus habitantes. A través de un comunicado dio a conocer la noticia.

“El alcalde de la Molina y presidente de la ANPE, Álvaro Paz de la Barra, pone en conocimiento que la Molina se declara en estado de emergencia distrital y adopta las siguientes medidas complementarias:

1.- El cierre de fronteras distritales garantizado por las fuerzas armadas Policía Nacional del Perú y la agencia de seguridad ciudadana.

2.- Emisión y entrega de permiso de tránsito distrital el cual podrá ser utilizado por un integrante de la familia en los casos establecidos por el Decreto Supremo número 044-2020 PCM.

3.- Los supermercados, minimarket, mercados, bodegas y panaderías, únicamente expenderán productos de primera necesidad se reduce el aforo al 25% de la capacidad es decir máximo 100 personas cumpliendo las normas de sanidad.

4.- Exhortar a la comunidad molinense a utilizar los medios electrónicos y digitales para la realización de gestiones bancarias.

Nuestro alcalde invoca los molinenses a tomar conciencia y la debida prevención sanitaria acatando las medidas dictadas durante esta etapa de cuarentena general así mismo hace un llamado a mantener la calma y confianza en las autoridades con el fin de proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos”, se leyó en el comunicado de ese entonces.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA ACONSEJA AL PRESIDENTE CASTILLO

En enero del 2022, el alcalde del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a no cometer los mismos errores que se dieron en los Gobiernos de los exmandatarios Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

“Con todo respeto, señor presidente de la República, no estamos para más retórica, ya que tenemos aprendizaje de dos años. La dinámica de la COVID-19 no nos puede ganar ni marcar la pauta, esto es como una guerra y ya conocemos algo más de nuestro enemigo, por ello debemos ser planificadores, prospectivos y ejecutores (...). No cometa los errores de los dos Gobiernos anteriores. En Lima y el país hay experiencias de gobiernos locales exitosas que deben ser replicadas”, escribió Paz de la Barra en un documento publicado a través de sus redes sociales.

PAZ DE LA BARRA OPINA SOBRE POSTULACIÓN DE RLA A LA ALCALDÍA DE LIMA

Al conocerse que Álvaro Paz de la Barra postulará a la alcaldía de Lima y que el ex candidato a la presidencia Rafael López Aliaga también lo hará, el actual burgomaestre de La Molina no dudó en pronunciarse tras esta noticia.

“Ayer escuchando a un excandidato presidencial con aires de grandeza y soberbia dice que gobernará Lima 3 años y un año se lo dejará a alguien de su confianza para luego asumir la presidencia. Además, afirmó que expulsará los peajes de Lima. Él, cuando fue regidor de Castañeda votó a favor de la línea amarilla (peaje OAS). Curiosidades”, manifestó el alcalde de La Molina.

A pocos meses de las nuevas elecciones, muchos esperan conocer las propuestas de Paz de la Barra en esta contienda electoral. ¿Llegará al sillón municipal?

