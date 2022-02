Alcalde de La Molina propone que extranjeros no trabajen en servicio de delivery en su distrito

Álvaro Paz de la Barra, alcalde del distrito de la Molina, se refirió sobre el incremento de la delincuencia en Lima y propuso que al menos en su distrito los extranjeros no realicen servicios de delivery, taxi y mototaxi.

El burgomaestre, señaló que dicha restricción será temporal y que servirá para que migrantes sean formalizados en nuestro país y así trabajen con los documentos en orden a fin de evitar que sigan creciendo los asaltos en las calles del distrito que maneja.

“El Perú está aburrido de demagogia lamentablemente este gobierno no tiene ideas claras. Justamente viendo el alto índice de robos que cometen los extranjeros en estas modalidades, se le restrinja el acceso a estas actividades como es el servicio de delivery, taxi y mototaxi. El servicio de delivery no tiene un marco normativo, no hay una regulación y habría que ver un paquete legislativo para aumentar las penas a todas aquellas personas que hacen estos actos delictivos con estas modalidades (robo en motos lineales)”, expresó para Panamericana TV.

Al consultarle si esta medida sería tildada de discriminatoria, el alcalde, aseguró que la idea de esta norma es que sea temporal para que en ese tiempo, este personal sea formal con todos su documentos en regla.

“A nivel de derecho constitucional, existe la figura de la discriminación positiva, pero esto sería temporal. Aquí no hay un tema de xenofobia, aquí hay un tema de que no hay que trasladar el terror, el miedo de los peruanos y peruanas porque no existe una política migratoria, eso viene desde años atrás”, explicó el burgomaestre.

Sobre la medida de no dejar trabajar a los extranjeros que se dediquen a esas actividades en su distrito, Paz de la Barra, detalló que esta norma es medida mes a mes para ver cómo los informales empiezan a formalizar su documentos y su situación migratoria en el país.

“Esto es medido en el tiempo, o sea mes a mes. No es que le estemos restringiendo el derecho a trabajar en cualquier actividad económica, sino en estas específicas, en en donde la criminalidad se va camuflando en la informalidad”, acotó.

Al ser cuestionado por esta medida que propone para reducir los números de delincuencia en su distrito, el alcalde aseguró que él habla con informes técnicos.

“Yo hablo con datos técnicos, no hablo de temas populistas. Eso es lo que el Ejecutivo debe hacer, generar debate. Mi posición es está porque el 70% está delinquiendo en el país haciéndose pasar por falsos deliverys, esto se da porque no hay una política migratoria”, aseveró.

“No lo digo yo, las cifras están claras entre 70 y 80% los asaltos se han cometido por ciudadanos extranjeros que llegan al Perú , razón por la cual se deben de tomar políticas estratégicas al respecto más aún aumentar las penas a nivel del congreso”, puntualizó.

Recordemos que hace unas semanas, el ministro del Interior, se pronunció por los ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestro país y las medidas que se deben tomar tras esta problemática que afecta a todos los peruanos.

“Nosotros tenemos que devolverle la tranquilidad a la colectividad. No podemos permitir que malos elementos que están al margen de la ley vengan a todos los lugares de acá de Lima y del Perú a perturbar la tranquilidad. Sobre todo, los extranjeros, los extranjeros deben respetar que están en casa ajena y acá se someten a las normas y a las leyes de nuestro país”, expresó el ministro ratificado.

“No se puede permitir que cometan actos ilícitos acá en nuestro país”, agregó el titular del Ministerio del Interior durante la inauguración de un centro videovigilancia en Pueblo Libre.

