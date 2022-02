Álvaro Paz de la Barra es tildado de xenófobo por propuesta de prohibir que extranjeros trabajen como delivery y taxis en La Molina

Álvaro Paz de la Barra se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de recibir varias críticas por su nueva propuesta ante la crecida ola de delincuencia que aqueja el distrito que dirige como alcalde.

Así es que, esta mañana el burgomaestre convocó a los medios de comunicación para plantear una nueva medida que contenga el aumento de criminalidad en su distrito. Para ello, Paz de la Barra indicó que como norma se prohíba la entrada en La Molina a extranjeros que trabajen como deliverys, taxistas y mototaxistas.

“El Perú está aburrido de demagogia lamentablemente este gobierno no tiene ideas claras. Justamente viendo el alto índice de robos que cometen los extranjeros en estas modalidades, se le restrinja el acceso a estas actividades como es el servicio de delivery, taxi y mototaxi. El servicio de delivery no tiene un marco normativo, no hay una regulación y habría que ver un paquete legislativo para aumentar las penas a todas aquellas personas que hacen estos actos delictivos con estas modalidades (robo en motos lineales)”, expresó para Panamericana TV.

Ante esto, los cibernautas no dudaron en rechazar la medida, tildándola de xenofóbica tras lo planteado por el burgomaestre, quien postulará este 2022 a las elecciones por la candidatura al sillón municipal de Lima.

“¿Por qué tanta atención mediática con Álvaro Paz de la Barra? Lo he visto en tres noticieros matutinos hablando sobre una propuesta incoherente”, expresó un usuario. “El alcalde de La Molina(candidato a la alcaldía de Lima) Álvaro Paz de la Barra propone que los venezolanos no trabajen de delivery ... Hay gente que nació para ser estúp** pero este ya se pasó”, expresó otro. “NO a los agresores. NO a los xenófobos. NO a Álvaro Paz de la Barra”, agregó uno más.

Sin embargo, los comentarios no quedaron ahí. “Álvaro Paz de la Barra, un xenófobo más que quiere ser alcalde de Lima”, escribió un seguidor. “El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra (el ex de Sofía Franco) propone restringir que los repartidores de Rappi no sean venezolanos. Algo tan absurdo que probablemente sea cortina de humo para distraer los escándalos que salieron ayer sobre su aliado Pedro Castillo”, apuntó otro.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA?

El alcalde de La Molina, sugirió que se establezca una norma temporal para evitar que los ciudadanos extranjeros que trabajen como deliverys, taxistas o mototaxistas no ingresen al distrito, ya que según el burgomaestre la mayoría de asaltos se dan por estas modalidades.

“A nivel de derecho constitucional, existe la figura de la discriminación positiva, pero esto sería temporal. Aquí no hay un tema de xenofobia, aquí hay un tema de que no hay que trasladar el terror, el miedo de los peruanos y peruanas porque no existe una política migratoria, eso viene desde años atrás”, explicó el burgomaestre.

Sobre la medida de no dejar trabajar a los extranjeros que se dediquen a esas actividades en su distrito, Paz de la Barra, detalló que esta norma es medida mes a mes para ver cómo los informales empiezan a formalizar su documentos y su situación migratoria en el país.

“Esto es medido en el tiempo, o sea mes a mes. No es que le estemos restringiendo el derecho a trabajar en cualquier actividad económica, sino en estas específicas, en en donde la criminalidad se va camuflando en la informalidad”, acotó.

