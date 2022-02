Crimen en Cercado de Lima: estos serían los asesinos de las trabajadoras sexuales del Jr. Zepita

El crimen de las trabajadoras sexual del jirón Zepita en el Centro de Lima, ha evidenciado que cada día ganan más terrenos las mafias extranjeras que cobran cupos por trabajar en las calles.

Como se recuerda, el último fin de semana, dos mujeres dedicadas al trabajo sexual, fueron acribilladas por dos sicarios que llegaron a bordo de una moto lineal. Ambas mujeres ecuatorianas, tenían un corto tiempo trabajando en esta concurrida avenida.

Según reporte de la PNP, fueron más de 28 casquillos que se encontraron en la vereda producto a los diversos disparos que hicieron estos sicarios con el fin de acabar con la vida de ambas mujeres.

Cerca de este asesinato, hubo una cámara de seguridad que captó el preciso momento en que llegan estos dos sujetos a bordo de una moto lineal, ambos vestían casacas de color blanco y negro.

Al llegar a la zona, estos sujetos desatan el terror disparando en repetidas veces, incluso un hombre fue herido pero salvó de milagro, ya que la bala le cayó muy cerca al ojo. “No son venezolanas, son ecuatorianas”, se escucha decir a los transeúntes y compañeras de trabajo.

Dicha cámara captó el momento en que la policía logra socorrer al joven, quien es conducido a un hospital cercano en la tolva de la camioneta.

Según la policía, las mafias extranjeras llegaron para apoderarse de zonas como el Jirón Zepita en el Centro de Lima, los alrededores de Risso en Lince, y la zona de Fiori en San Martín de Porres.

Los agentes de investigación están a cargo del caso y aseguran que estos dos sospechosos pertenecerían a estas organizaciones criminales que cobran cupos a trabajadoras sexuales en la capital.

“Ahora las están matando en el centro de Lima, a unas cuadras de Palacio de Gobierno, a cuántas cuadras del ministerio de la Mujer. Ahora tenemos que lidiar con las organizaciones que han venido el extranjero, entonces si se ha vuelto muy riesgoso la trata de personas que incluso han traído gente muy joven. Venezolanas, ecuatorianas y colombianas que las han puesto a trabajar en las calles y que les obligan a que les dé todo su dinero, ni siquiera un poco”, expresó Angela Villón, presidenta de trabajadoras sexuales .

Hermana de joven asesinada por mafia pide apoyo a las autoridades para repatriar cuerpo.

“Hay una matrícula de 900 soles para trabajar ahí y pagan $300 semanales en el centro de Lima han estado pagando 30 soles diario pero ahora están pidiendo un cupo de 300 soles semanales a ellos no les interesa si no generas ingresos si ganas o no ganas igual tienes que pagar”, agregó.

Por su parte, la municipalidad de Lima y la policía están trabajando en conjunto para realizar operativos a fin de conocer la situación migratoria de estas trabajadoras sexuale s, ya que en muchas ocasiones son menores de edad o son raptadas por trata de personas.

Recordemos, que hace tres meses, una trabajadora sexual en Los Olivos también fue acribillada por un sicario que no tuvo piedad y le disparó más de 10 veces, según investigaciones, la mujer se rehusó al pago de los cupos.

“Ese mensaje que ellos están mandando con estas muertes de las compañeras, quiere decir: yo me surra en las autoridades. Aquí en Perú puede venir a hacer las mafias lo que se le dé la gana, nuestra vida no vale nada”, explicó la presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales.

La policía ya está investigando este crimen que pone en la mira a las trabajadoras sexuales, las cuales se ven obligadas a pagar dichos cupos.

“Se supone que estamos en una lucha frontal contra la violencia hacia la mujer, indistintamente ser trabajadoras sexuales nosotras también somos mujeres que estamos siendo discriminadas, incluso de los mismos movimientos de mujeres feministas. Yo solicitaría una ley en el cual se nos permita nosotros pagar nuestros impuestos en lugar de que este dinero se vaya a los malos elementos y así que el Estado nos proteja”, puntualizó Angela Villón.

