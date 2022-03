Jossmery Toledo ‘cuadra’ a Fabio Agostini y aclara que solo son compañeros de trabajo: “Lo tengo bloqueado”

Jossmery Toledo se molesta con Fabio Agostini por insinuar cosas que no han pasado. (Foto: Instagram)

Jossmery Toledo viene siendo vinculada sentimentalmente a Fabio Agostini tras recordar que ellos en el pasado tuvieron un ‘affaire’. La nueva integrante de Esto es Guerra dejó en claro que entre ambos no pasa nada y que solo son compañeros de trabajo.

Asimismo, la expolicía le confirmó a una reportera de Estás en Todas que el modelo español en la actualidad se encuentra bloqueado, por lo que es mentira que ella le escribe o lo fastidia.

“ Voy a poner las cosas claras. Yo lo tengo bloqueado (a Fabio Agostini), si lo tuviera desbloqueado ya me llegarían mensajes de él , cosa que no tengo. Si tuviera conversaciones con él, él los tuviera y lo mostraría, porque él muestra todo”, aclaró.

Asimismo, Jossmery aclaró que saludó a Fabio Agostini por su cumpleaños como muchos de sus compañeros del reality, pero lo hizo a través del WhatsApp grupal, nunca personalmente, pues ni lo tiene agregado en su celular.

“Que demuestre que yo le he escrito. Ni agregado está en el número de WhatsApp y lo saludé por su cumpleaños en un chat grupal. Si él me molesta cuando hay una cámara prendida, yo sonrío porque no quiero ser descortés o maleducada ”, indicó.

Para finalizar, la integrante de Esto es Guerra precisó que a la fecha se encuentra soltera, pero tiene varios ‘salientes’. Además, sostuvo que Fabio Agostini no tiene ni una solo oportunidad con ella.

“Tengo saliente o amigo con derecho como se le llama ahora... Si no tuvo la oportunidad hace tiempo, menos ahora . Así que Fabio deja de molestarme”, sentenció la modelo para las cámaras de Estás en Todas.

PODRÍAN SER AMIGOS

Jossmery Toledo dejó abierta la posibilidad de ser amiga de Fabio Agostini en un futuro, pero si descartó rotundamente tener un romance con él, pues no se prestaría para hacer este tipo de ‘show’.

“No sé qué hacía ahí. Les gusta el show, pero yo tengo mi chico saliente, no está aquí, está en el extranjero. Yo salgo con uno y con uno me quedo. No me gusta picotear. No Fabio, conmigo no vas a poder. Seremos amigos, compañeros y nada más ”, enfatizó.

Jossmery Toledo dejó en claro que Fabio Agostini no tiene ninguna posibilidad de conquistarla, pues no lo hizo en el pasado y menos lo hará ahora.

FABIO AGOSTINI Y JOSSMERY TOLEDO ENFRENTADOS

A mediados del 2021, Fabio Agostini y Jossmery Toledo se enfrascaron en una fuerte discusión luego que la expolicía acusara al modelo español de haber filtrado unos videos íntimos suyos.

La acusación no fue tomado a bien por el chico reality, quien se pronunció desde España y aseguró que la influencer solo buscaba aprovecharse de su fama para poder destacar en los medios de comunicación.

Pese a que en algún momento señalaron que hasta se iban a demandar, finalmente ellos aparecieron en Esto es Guerra como parte de la décima temporada del reality, por lo que buscan vincularlos sentimentalmente nuevamente.

