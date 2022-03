Papá de Ethel Pozo busca reconciliarse con ella y le envía mensaje: “Yo quisiera verte, darte una abrazo”

Jorge Pozo le pide una oportunidad a Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Busca el perdón. Jorge Pozo siempre se mantuvo alejado de la televisión aunque en el pasado mantuvo una relación con Gisela Valcárcel. Fruto del romance que tuvo con la ‘Señito’, nació Ethel Pozo, quien siempre ha señalado que la rubia conductora de televisión cumplió el rol de padre y madre en su vida.

El relato de cómo fue su infancia siempre ha sido el mismo, que fue abandonada por su papá cuando se enteró que su mamá se encontraba embarazada. La historia una y otra vez se repitió, por lo que el hombre de 66 años decidió salir a la luz para contar su verdad.

Fue así como Jorge Pozo llegó al programa Amor y Fuego luego de haber sido rechazado por Magaly Medina. Durante la entrevista que ofreció, el papá de la conductora de América Hoy sostuvo que él estuvo al lado de Ethel hasta que ella cumplió los 8 años.

Asimismo, el señor señaló que efectivamente nunca entregó una pensión de alimentos debido a que no tenía un trabajo fijo, pero que siempre le dio lo justo a su hija; sin embargo, cuando Gisela Valcárcel ingresó a la televisión, él se fue alejando poco a poco.

Antes de finalizar el programa Amor y Fuego, donde tuvo varios roces con Gigi Mitre, Jorge Pozo utilizó las cámaras del programa para dirigirse a Ethel Pozo e intentar sensibilizarla un poco.

“ Lo único que le puedo decir a mi hija es que la vida es bella y los años están pasando, yo quisiera verte, darte un abrazo, un beso. En cualquier momento me puedo ir y mi último deseo sería verte, hijita ”, señaló Pozo.

En sus declaraciones, el papá de la conductora de televisión también mencionó a Dios y le recordó a su hija que ella se encuentra dedica a la iglesia, por lo que pidió que evalué perdonarlo.

“Las cosas han pasado, ni yo mismo me explicó, pero me dicen que están pegadas a la iglesia y a Dios le gusta el perdón, no le gusta mucho que toquen la puerta o estén predicando, sino que limpien su corazón y perdonen ”, agregó.

TAMBIÉN PIDIÓ PENSIÓN

Jorge Pozo no tuvo problemas en reconocer que también vino al Perú para poder pedirle una pensión de alimentos a su hija Ethel. De acuerdo al hombre de 66 años, este se encuentra atravesando una complicada situación económica por la pandemia, pues afectó el negocio que tiene en Ecuador.

“ Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición . Me siento con la conciencia tranquila, seguí la ilación y la forma de vida que estaba viviendo. Dame un motivo o una razón para yo desistir o para que me pongan esa objeción”, señaló.

