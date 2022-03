Manuel Rodríguez Cuadros: “En su conjunto, América Latina se ha puesto del lado del derecho internacional”

A family crosses the tracks to take the train, after fleeing from the Russian invasion of Ukraine, at the train station in Przemysl, Poland, March 3, 2022. REUTERS/Yara Nardi

Manuel Rodríguez Cuadros, representante permanente de Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo que los países de Latinoamérica que votaron sobre la resolución de la Asamblea General de este ente, que exige a Rusia el cese de su invasión a Ucrania y la retirada de sus tropas del país, se pusieron del lado del derecho internacional.

En la votación, la mayoría de las naciones votaron a favor de la resolución, a excepción de Cuba, Nicaragua y Bolivia, que se abstuvieron. Venezuela no participó en la sesión.

“En su conjunto, América Latina se ha puesto, de manera firme, clara y precisa, del lado del derecho internacional y del respeto a la carta de las Naciones Unidas”, dijo Rodríguez Cuadros a RPP Noticias.

El representante permanente de Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó que la “la votación ha sido abrumadoramente mayoritaria a favor de la resolución”.

El diplomático explicó que la resolución de la ONU, respaldada por 141 países miembro, condena “en los términos más enérgicos” la invasión rusa a Ucrania y solicita que Rusia ponga fin “al uso de la fuerza contra Ucrania”.

“Lo más importante es que la Asamblea General se ha manifestado de manera inequívoca, condenando la agresión que significa una violación de la integridad territorial de Ucrania”, indicó.

Y agregó que no se está aislando a Rusia. “La resolución lo que significa es, en términos jurídicos, la existencia de una gran y abrumadora mayoría a favor de que cese el fuego, se retiren las fuerzas de intervención y se inicie un proceso diplomático para encontrar una solución pacífica, además de haber condenado la agresión”, concluyó.

PERÚ CONDENA A RUSIA POR INVASIÓN A UCRANIA

La resolución de la ONU obtuvo en una Asamblea General de la ONU el apoyo de 141 Estados, con 5 votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones. Perú votó a favor.

“¿Por qué el Perú vota y copatrocina la resolución? Lo hace por dos razones. En primer lugar, porque el copatrocinio y el voto a favor de resguardar, y representa los intereses nacionales del Perú. Los intereses nacionales permanentes del Perú implican que debemos siempre cautelar que exista un orden internacional en donde ningún país pueda hacer el uso de la fuerza o utilizar la amenaza del uso de la fuerza para agredir o iniciar una guerra o para violar la soberanía y la autonomía o integridad territorial de otro país. Y esta es una garantía para la seguridad de todos los países del mundo. Y desde 1821 el Perú ha firmado su propia seguridad en la afirmación de los principios de no intervención, no agresión, no adquisición de territorios por la fuerza y no violación de la soberanía y autonomía de los Estado”, dijo Rodríguez Cuadros a RPP el último miércoles.

El diplomático mencionó que las normas internacionales se rigen por normas que están dirigidas a asegurar que los citados principios sean respetados por todos los Estados, ya que son obligaciones compartidas por todos los países en el mundo. Y mencionó que la diplomacia peruana siempre ha estado comprometida con el derecho internacional desde 1821 y desde 1945 con el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

“Teniendo en cuenta que la intervención militar rusa ha constituido frente al derecho internacional una agresión que ha violado la Carta de las Naciones Unidas y que es incompatible con el derecho internacional y en función de los propios intereses del Perú, respecto a su seguridad y seguridad colectiva, hemos copatrocinado y votado a favor la resolución”, concluyó.

